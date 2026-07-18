„La el am văzut schema”. Daniel Bîrligea s-a inspirat de la Harry Kane. Ce a spus după golul marcat în FCSB – FC Argeş 2-0

Daniel Bîrligea (26 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a marcat în victoria obţinută de FCSB cu FC Argeş, scor 2-0, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Atacantul a deschis scorul în duelul disputat în Ghencea, în minutul 19.
Daniel Bîrligea a recunoscut că s-a inspirat de la Harry Kane la faza golului. Atacantul FCSB-ului a reuşit să puncteze cu o lovitură de cap, după lovitura liberă executată excelent de Octavian Popescu.
Daniel Bîrligea s-a inspirat de la Harry Kane şi a marcat în FCSB – FC Argeş 2-0
Daniel Bîrligea s-a declarat extrem de bucuros, după ce a reuşit să revină cu gol la FCSB. Atacantul s-a confruntat cu o accidentare pe finalul sezonului trecut, mărturisind că a traversat o perioadă extrem de dificilă.
Bîrligea speră ca FCSB să debuteze cu victorie şi în sezonul european. Roş-albaştrii se vor duela cu Auda joi, în manşa tur a confruntării din turul doi preliminar din Conference League.
„E o mică schemă pe care am văzut-o la jucători mari, fentează marcajul şi intră în joc în ultima clipă. Am văzut la Harry Kane, că se duce foarte mult în offsaide şi asteaptă centrare, şi la apărătorii centrali la fel, e bine că ne-a ieşit. Sunt fericit că am revenit, că sunt bine, îmi doream foarte mult să revin cât ma bine posibil, îi multumesc staff-ului care a lucrat cu mine, a fost o perioadă grea, am ratat meciuri importante la final de sezon, simţeam că pot să ajut, dar nu am putut să fac nimic. Apoi am prins cantonamentul, s-a lungit perioada de stat afara.
Dar sunt fericit, abia aştept să joc cât mai mult. Am vorbit toată săptămâna de această echipă care ne-a pus probleme în sezonul trecut, am facut un meci foarte bun, de ce nu, a fost o revansă. Sunt fericit că a revenit, că e într-o formă bună, ne poate ajuta. (N.r. Despre meciul cu Auda din Conference League) În primul rând, ne aşteaptă câteva zile de refacere mentală şi fizică şi după vom pregăti acest meci, nu e unul uşor, trebuie să luptăm, să ne pregătim la maxim şi să dăm totul pe teren joi, să câştigăm prima manşă”, a declarat Daniel Bîrlgea, conform primasport.ro, după FCSB – FC Argeş 2-0.
FCSB – FC Argeş 2-0
Pe arena din Ghencea, oaspeţii au solicitat penalty în minutul 7, la o cădere în careul gazdelor a unui jucător piteştean, dar, după analizarea fazei, arbitrul nu a acordat nimic. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 19, când Octavian Popescu a executat o lovitură liberă perfect pentru Bîrligea şi acesta a înscris cu o lovitură de cap. Elevii lui Marius Baciu au continuat să preseze şi Dawa a trimis pe lângă poartă, în minutul 26. După cinci minute Căbuz a scos şutul lui Radunovic, mingea a ajuns la Octavian Popescu, dar şutul acestuia a ocolit poarta. Octavian Popescu a obţinut un penalty în minutul 45, după ce a fost faultat în careu de Oancea, şi Florin Tănase a majorat avantajul gazdelor în al patrulea minut de prelungire.
În partea secundă, Bogdan Andone a forţat atacul cu trei modificări efectuate la pauză, dar după încercarea lui Idowu din minutul 57, prinsă de Târnovanu, ofensiva oaspeţilor nu a pus probleme bucureştenilor. Căbuz a intervenit foarte bine la şutul din marginea careului expediat de Bîrligea, în minutul 64, apoi Stoian a marcat la prima atingere de balon, în minutul 80, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. S-a terminat FCSB – FC Argeş 2-0 şi pentru bucureşteni urmează cupele europene.
- Florin Tănase a reacționat după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB! Mesaj direct pentru noul coleg
- Marius Baciu a fost lăudat de Gigi Becali şi şi-a explicat decizia, după FCSB – FC Argeş 2-0: „Au respectat sarcinile”
- Remarcaţii lui Gigi Becali după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „El mi-a plăcut cel mai mult”
- Octavian Popescu și-a făcut autocritica după ce a fost MVP-ul jocului cu FC Argeș: „Nu am făcut un meci foarte bun”
- „A fost tras!” Mario Tudose crede că FC Argeș trebuia să primească un penalty cu FCSB!