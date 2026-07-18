„La el am văzut schema”. Daniel Bîrligea s-a inspirat de la Harry Kane. Ce a spus după golul marcat în FCSB – FC Argeş 2-0

Daniel Bîrligea (26 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a marcat în victoria obţinută de FCSB cu FC Argeş, scor 2-0, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Atacantul a deschis scorul în duelul disputat în Ghencea, în minutul 19.

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Daniel Bîrligea a recunoscut că s-a inspirat de la Harry Kane la faza golului. Atacantul FCSB-ului a reuşit să puncteze cu o lovitură de cap, după lovitura liberă executată excelent de Octavian Popescu.

Daniel Bîrligea s-a inspirat de la Harry Kane şi a marcat în FCSB – FC Argeş 2-0

Daniel Bîrligea s-a declarat extrem de bucuros, după ce a reuşit să revină cu gol la FCSB. Atacantul s-a confruntat cu o accidentare pe finalul sezonului trecut, mărturisind că a traversat o perioadă extrem de dificilă.

Bîrligea speră ca FCSB să debuteze cu victorie şi în sezonul european. Roş-albaştrii se vor duela cu Auda joi, în manşa tur a confruntării din turul doi preliminar din Conference League.

„E o mică schemă pe care am văzut-o la jucători mari, fentează marcajul şi intră în joc în ultima clipă. Am văzut la Harry Kane, că se duce foarte mult în offsaide şi asteaptă centrare, şi la apărătorii centrali la fel, e bine că ne-a ieşit. Sunt fericit că am revenit, că sunt bine, îmi doream foarte mult să revin cât ma bine posibil, îi multumesc staff-ului care a lucrat cu mine, a fost o perioadă grea, am ratat meciuri importante la final de sezon, simţeam că pot să ajut, dar nu am putut să fac nimic. Apoi am prins cantonamentul, s-a lungit perioada de stat afara.