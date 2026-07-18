Marius Baciu a fost lăudat de Gigi Becali şi şi-a explicat decizia, după FCSB – FC Argeş 2-0: „Au respectat sarcinile”

Marius Baciu a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 2-0, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Daniel Bîrligea şi Florin Tănase au marcat golurile victoriei roş-albaştrilor.

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FCSB s-a confruntat cu mari probleme de lot la duelul cu FC Argeş, astfel că Marius Baciu l-a titularizat la mijlocul terenului pe Risto Radunovic. „A fost ideea lui. O idee foarte bună”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, despre decizia antrenorului roş-albaştrilor, după partida cu piteştenii.

Marius Baciu, prima reacţie după FCSB – FC Argeş 2-0

Marius Baciu a recunoscut că s-a consultat cu ceilalţi membrii ai staff-ului său înainte de a lua decizia de a-l titulariza pe un alt post pe Risto Radunovic. Antrenorul l-a lăudat pe muntenegrean pentru evoluţia avută, remarcându-i şi pe Florin Tănase şi Juri Cisotti.

De asemenea, Baciu a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Popescu, care a absentat de la duelul cu FC Argeş. Antrenorul speră ca fundaşul să revină cât mai repede pe teren la FCSB.

„Ne-am întrebat dacă jucăm cu Toma sau cu Politic de la început. Dennis s-a antrenat excelent, dar venea după o lungă perioadă de inactivitate. Am vrut să îi dăm încredere, să reintre între noi și eu cred că ne poate ajuta.