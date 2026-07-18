„A fost tras!” Mario Tudose crede că FC Argeș trebuia să primească un penalty cu FCSB!

Jucătorul celor de la FC Argeș, Mario Tudose, a transmis că echipa sa trebuia să primească un penalty în meciul cu FCSB, din prima etapă a noului sezon de Liga 1.

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FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al campionatului intern. Cu scorul de 2-0 s-a impus echipa patronată de Gigi Becali, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

Ce a spus Mario Tudose după FCSB – FC Argeș

La finalul partidei, Mario Tudose a spus că FC Argeș ar fi trebuit să primească o lovitură de la 11 metri, după ce Matos a fost tras de un adversar, în careu. Marian Barbu nu a dictat însă penalty, iar oficialii din camera VAR nu i-au întors decizia.

„Din păcate nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Nu am făcut un meci foarte bun și asta se reflectă și în scorul de pe tabelă. Am luat două goluri din două greșeli. Asta este, mergem mai departe, ne așteaptă meciul cu Petrolul. Cred că trebuie să fim mai concentrați, anul trecut nu făceam greșeli de genul. Acum luăm goluri ușor.

(n.r. faza din minutul 7) Eu din ce am văzut, Matos a fost tras, trebuie să revăd faza. Nu sunt arbitru, dacă cei din VAR au zis că nu e…