„A fost tras!” Mario Tudose crede că FC Argeș trebuia să primească un penalty cu FCSB!

Jucătorul celor de la FC Argeș, Mario Tudose, a transmis că echipa sa trebuia să primească un penalty în meciul cu FCSB, din prima etapă a noului sezon de Liga 1.
FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al campionatului intern. Cu scorul de 2-0 s-a impus echipa patronată de Gigi Becali, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.
Ce a spus Mario Tudose după FCSB – FC Argeș
La finalul partidei, Mario Tudose a spus că FC Argeș ar fi trebuit să primească o lovitură de la 11 metri, după ce Matos a fost tras de un adversar, în careu. Marian Barbu nu a dictat însă penalty, iar oficialii din camera VAR nu i-au întors decizia.
„Din păcate nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Nu am făcut un meci foarte bun și asta se reflectă și în scorul de pe tabelă. Am luat două goluri din două greșeli. Asta este, mergem mai departe, ne așteaptă meciul cu Petrolul. Cred că trebuie să fim mai concentrați, anul trecut nu făceam greșeli de genul. Acum luăm goluri ușor.
(n.r. faza din minutul 7) Eu din ce am văzut, Matos a fost tras, trebuie să revăd faza. Nu sunt arbitru, dacă cei din VAR au zis că nu e…
(n.r. despre transfer) Nu știu să vă spun, deocamdată sunt aici, joc aici. Dacă va veni ceva bun pentru mine, pentru club, probabil voi pleca. Până atunci sunt aici și sper să ducem echipa cât mai sus”, a spus Mario Tudose, la digisport.ro.
Gigi Becali l-a criticat dur pe Dennis Politic: „Ce să faci cu el? Nu cred că mai poate”
Gigi Becali (68 de ani) l-a criticat dur pe Dennis Politic (26 de ani). Patronul FCSB-ului nu crede că Politic va mai avea şanse în viitor la FCSB.
Dennis Politic a fost înlocuit la pauza meciului cu Argeş, Mihai Toma fiind trimis în teren în locul lui.
„(n.r: Dennis Politic, aţi fost dezamăgit de prestaţia lui?) Un fotbalist, dacă el nu face faza defensivă, fă măcar ceva în atac. Dacă nici colo, nici colo, ce să faci cu el?
(n.r: Mai are vreo şansă?) Cine ştie? E posibil, dar nu prea mai cred, pentru că vin ăştia 3 jucători. Mai vine şi ăsta cu care am semnat astăzi, 4 (n.r: Aymen Boutoutaou, de la Sochaux). Mai este şi David Miculescu, care e în dreapta acolo. Cisotti se eliberează şi el, în centru. Nu prea cred că mai poate.
Politic are talent, dar e fricos. Dacă eşti fricos, nu poţi la fotbal”, a declarat Gigi Becali.
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