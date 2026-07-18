Florin Tănase a reacționat după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB! Mesaj direct pentru noul coleg

FCSB s-a confruntat cu mari probleme de lot la duelul cu FC Argeş, astfel că Marius Baciu l-a titularizat la mijlocul terenului pe Risto Radunovic. „A fost ideea lui. O idee foarte bună”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, despre decizia antrenorului roş-albaştrilor, după partida cu piteştenii.

Marius Baciu a recunoscut că s-a consultat cu ceilalţi membrii ai staff-ului său înainte de a lua decizia de a-l titulariza pe un alt post pe Risto Radunovic. Antrenorul l-a lăudat pe muntenegrean pentru evoluţia avută, remarcându-i şi pe Florin Tănase şi Juri Cisotti.

De asemenea, Baciu a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Popescu, care a absentat de la duelul cu FC Argeş. Antrenorul speră ca fundaşul să revină cât mai repede pe teren la FCSB.

„Ne-am întrebat dacă jucăm cu Toma sau cu Politic de la început. Dennis s-a antrenat excelent, dar venea după o lungă perioadă de inactivitate. Am vrut să îi dăm încredere, să reintre între noi și eu cred că ne poate ajuta.

Mă bucur că am reușit să terminăm cu jucători tineri, le dă încredere. Rici a făcut un meci bun, solid defensiv și ofensiv. A avut un joc așezat.

Fazele fixe sunt puse la punct. Am încercat câteva soluții din zonele laterale și de la cornere. Și Tavi execută excelent, Bîrligea atacă bine. Au respectat bine sarcinile ofensive și defensive.

Stoian a intrat foarte bine. Toți au înțeles că trebuie să facă efort, ei au toată susținerea noastră, a mea și a staff-ului. Am încercat să fim foarte echilibrați, să ne atingem țintele, chiar dacă am riscat.

Am discutat cu staff-ul și am decis că Risto poate fi o soluție la mijlocul terenului. El, Tase și Cisotti au jucat excelent astăzi.

Noi ne concentrăm să capacităm toți jucătorii valizi. Ei trebuie să se concentreze foarte mult. Staff-ul medical și preparatorii fizici lucrează pentru a recupera jucătorii indisponibili. Șansa jucătorilor care sunt apți este una mare.

Mihai a muncit extraordinar în cantonament, e extraordinar de serios. Eu cred că este vorba despre încărcătură, sper că nu este vorba despre ceva mai grav”, a spus Marius Baciu.