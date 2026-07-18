Florin Tănase a reacționat după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB! Mesaj direct pentru noul coleg

Florin Tănase a oferit prima reacție după FCSB – FC Argeș 2-0. Căpitanul roș-albaștrilor a vorbit și despre transferului Aymen Boutoutaou.
Aymen Boutoutaou s-a înțeles cu FCSB și a fost prezent în Ghencea, pentru meciul cu FC Argeș. Florin Tănase a venit cu un mesaj direct pentru algerian și a spus că se bucură pentru această mutare.
Ce a spus Florin Tănase după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB
„Sunt 3 puncte imense, obținute împotriva unei echipe bune. Noi am fost la un nivel bun zic eu, în situația dată, având în vedere lotul pe care îl avem. Este o victorie extraordinară.
A contat și asta. Chiar înainte ne-a spus asta Tommy Neubert. Ne bucurăm că am bătut, cele 3 puncte sunt foarte importante. Când ai mai multe soluții e mai ușor, dar cei care au intrat au făcut-o foarte bine. Suntem bucuroși.
Nu mă îngrijorează situația, când am avut soluții foarte bune am început sezonul prost mereu. Probabil așa a fost să fie.
E abia începutul sezonului, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. O luăm meci cu meci și, cu siguranță, vom fi mai buni.
Ne pare rău pentru Mihai Popescu, dar am înțeles că o să revină repede. Despre colegul nou, ne bucurăm că a venit, sperăm să se integreze cât mai repede și să ne ajute”, a spus Florin Tănase la digisport.ro.
Marius Baciu a fost lăudat de Gigi Becali şi şi-a explicat decizia, după FCSB – FC Argeş 2-0: „Au respectat sarcinile”
Marius Baciu a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 2-0, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Daniel Bîrligea şi Florin Tănase au marcat golurile victoriei roş-albaştrilor.
FCSB s-a confruntat cu mari probleme de lot la duelul cu FC Argeş, astfel că Marius Baciu l-a titularizat la mijlocul terenului pe Risto Radunovic. „A fost ideea lui. O idee foarte bună”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, despre decizia antrenorului roş-albaştrilor, după partida cu piteştenii.
Marius Baciu a recunoscut că s-a consultat cu ceilalţi membrii ai staff-ului său înainte de a lua decizia de a-l titulariza pe un alt post pe Risto Radunovic. Antrenorul l-a lăudat pe muntenegrean pentru evoluţia avută, remarcându-i şi pe Florin Tănase şi Juri Cisotti.
De asemenea, Baciu a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Popescu, care a absentat de la duelul cu FC Argeş. Antrenorul speră ca fundaşul să revină cât mai repede pe teren la FCSB.
„Ne-am întrebat dacă jucăm cu Toma sau cu Politic de la început. Dennis s-a antrenat excelent, dar venea după o lungă perioadă de inactivitate. Am vrut să îi dăm încredere, să reintre între noi și eu cred că ne poate ajuta.
Mă bucur că am reușit să terminăm cu jucători tineri, le dă încredere. Rici a făcut un meci bun, solid defensiv și ofensiv. A avut un joc așezat.
Fazele fixe sunt puse la punct. Am încercat câteva soluții din zonele laterale și de la cornere. Și Tavi execută excelent, Bîrligea atacă bine. Au respectat bine sarcinile ofensive și defensive.
Stoian a intrat foarte bine. Toți au înțeles că trebuie să facă efort, ei au toată susținerea noastră, a mea și a staff-ului. Am încercat să fim foarte echilibrați, să ne atingem țintele, chiar dacă am riscat.
Am discutat cu staff-ul și am decis că Risto poate fi o soluție la mijlocul terenului. El, Tase și Cisotti au jucat excelent astăzi.
Noi ne concentrăm să capacităm toți jucătorii valizi. Ei trebuie să se concentreze foarte mult. Staff-ul medical și preparatorii fizici lucrează pentru a recupera jucătorii indisponibili. Șansa jucătorilor care sunt apți este una mare.
Mihai a muncit extraordinar în cantonament, e extraordinar de serios. Eu cred că este vorba despre încărcătură, sper că nu este vorba despre ceva mai grav”, a spus Marius Baciu.
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