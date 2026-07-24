Chelsea a stabilit o nouă bornă „amețitoare”: 1.000.000.000 de lire sterline

Chelsea a bătut astăzi palma cu Crystal Palace pentru transferul definitiv al francezului Maxence Lacroix, iar mutarea aceasta va intra direct în istorie, după ce londonezii au atins o bornă „amețitoare” pe piața de mercato.

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Este a cincea vară consecutivă când gruparea patronată de miliardarul Todd Boehly cheltuie minim 200 de milioane de lire sterline pe aducerea de noi jucători.

Chelsea a depășit 200 de milioane de lire sterline pe transferuri

Chelsea a achitat zilele acestea 117 milioane de lire sterline pentru transferul lui Morgan Rogers, asta după deja i-a adus pe Stamford Bridge pe Marco Palestra (48,65 milioane de lire) și Geovany Quenda (43 milioane de lire sterline).

Astăzi, londonezii au ajuns la un acord cu cei de la Crystal Palace pentru transferul definitiv al lui Maxence Lacroix, care va ajunge sub comanda lui Xabi Alonso în schimbul a 52 de milioane de lire sterline.

Potrivit celor de la Telegraph, aceasta este a cincea vară consecutivă când gruparea patronată de Todd Boehly investește cel puțin 200 de milioane de lire în transferuri, adică, un miliard în cinci ani, fără a lua în calcul perioadele de mercato din iarnă.