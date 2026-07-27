A stat pe banca naționalei României, acum îl face praf pe Coelho: „Nu schimbi 10 jucători de la un meci la altul!”

Dinamo a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 5-1, într-un meci din etapa a doua a Ligii 1. Înfrângerea rușinoasă a venit după un meci în care oltenii au folosit o echipă mai mult din rezerve.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost secund la naționala României, cu Victor Pițurcă selecționer, Eugen Neagoe a acuzat modul în care Filipe Coelho a gândit primul 11.

„Nu știu dacă a fost alegerea potrivită să schimbi zece jucători față de partida de la Sofia. Asta a fost strategia lor, dar nu cred că a fost cea mai bună decizie. Dacă ne uităm la rezultatul final, se pare că nu a fost decizia cea mai bună. Jucătorii aveau timp la dispoziție pentru refacere și odihnă. Acum mai sunt patru zile până la jocul cu Levski, deci există timp suficient pentru recuperare. Pentru partida cu Dinamo cred că erau destul de bine pregătiți, așa cum s-a și văzut. Anzor a fost titular și la Sofia, Bancu a jucat o repriză, Mora la fel și au fost bine din punct de vedere fizic”, a declarat Neagoe pentru Fanatik.

Neagoe crede că Universitatea Craiova trebuie să folosească un nucleu de jucători meci de meci.

„Cred că puteau evolua mai mulți dintre cei care au jucat în Bulgaria. Nu știu dacă este în regulă să schimbi aproape toată echipa la trei zile. Avem și exemplul FCSB-ului din sezonul trecut, când s-a mers pe rotație din trei în trei zile, iar rezultatele nu au fost cele așteptate. Sper să nu fie la fel și la Craiova. Cu toții ne dorim ca echipele românești să meargă mai departe. Nu va fi ușor, dar șanse există”, a mai spus antrenorul.