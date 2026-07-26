VIDEO | Ce a făcut galeria FCSB-ului după victoria cu Csikszereda

Ce au făcut jucătorii de la FCSB după victoria de la Miercurea Ciuc. Foto: Sport Pictures

FCSB a reuşit să se impună în faţa celor de la Csikszereda, 2-0, în deplasare, în duelul disputat la Miercurea Ciuc, iar pentru formaţia bucureştenă au punctat Risto Radunovic şi Dennis Politic.

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Duelul a fost unul dezechilibrat din start şi a purtat semnul dominării după din partea grupării oaspete, care nu a avut emoţii în privinţa victoriei deloc.

Ultraşii din Peluza Nord FCSB au avut un favorit după victoria de la Csikszereda

La finalul partidei, jucătorii de la FCSB au mers să salute galeria, care a fost prezentă într-un număr limitat din cauza că stadionul din Miercurea Ciuc. Ultraşii din Peluza Nord au fost mulţmiţi de cele 3 puncte obţinute şi au avut două scandări în momentul în care fotbaliştii au venit lângă ei.

„Aşa vă vrem mereu”, au căntat cei aproximativ 100 de fani ai grupării bucureştene, după care şi-au îndreptat atenţia către antrenorul echipei. „Marius Baciu, Marius Baciu” au scandat ultraşii şi tehnicianul a venit imediat să facă salutul din mână.

Schimbare importantă pentru cei de la FCSB

FCSB urmează acum să aibă duelul retur contra celor de la FK Auda, în Letonia, iar după va juca în Liga 1, pe teren propriu, contra împotriva celor de la Farul Constanţa. Această confruntare va fi disputată, din câte se pare, pe arena Arcul de Triumf, asta pentru că gazonul din Ghencea i-a nemulţumit teribil pe oficialii formaţiei bucureştene.