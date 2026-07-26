Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: „100%”! Ce a spus despre Denis Drăguş

După victoria cu 2-0 a FCSB-ului cu Csikszereda, Gigi Becali (68 de ani) a anunţat un nou transfer la roş-albaştri.
Becali a transmis că va veni sigur un atacant, iar preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) se ocupă de acest transfer.
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: „O să vină 100% un atacant”
„O să vină 100% un atacant. Încă îl caută (n.r: Mihai Stoica).
(n.r: despre un transfer al lui Drăguş la FCSB) Probabil. Aşteptăm, să rezolve probleme acolo. Părerea mea e că el aşteaptă să vadă dacă ne calificăm. Dacă nu a dat niciun semn de viaţă… Calificarea asta, cu Auda. Pentru că el vrea, probabil, să joace în Europa.
Am spus, nu mai vreau să repet. Nu e bine nici pentru el, nici pentru mine”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Patronul roş-albaştrilor transmitea anterior că nu e de acord să plătească nicio sumă de transfer pentru Denis Drăguş (27 de ani), deşi îl doreşte foarte mult pe atacantul cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com şi care e în lotul echipei naţionale. Becali ar fi de acord doar să îl împrumute de la Trabzonspor. Sezonul trecut Drăguş a fost împrumutat la Gaziantep, acolo unde a colaborat cu Mirel Rădoi în ultimele etape din campionatul Turciei.
Csikszereda – FCSB 0-2
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.
Roş-albaştrii au deschis scorul repede la Miercurea Ciuc, încă din minutul 3, când Radunovic a înscris cu un şut superb, din afara careului. După cinci minute Politic a şutat, dar Eduard Pap a respins, însă Politic a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj în minutul 16, cu un şut la colţul scurt. Acelaşi Politic a trimis periculos în minutul 22, dar Pap a scos în corner, iar repriza s-a încheiat cu câte o ocazie de fiecare parte. Mai întâi David Popa a şutat peste transversală, în minutul 40, pentru ca Târnovanu să respingă la Bodo, în minutul 45.
Repriza secundă a debutat cu ocazia lui Anderson Ceara, care a trimis pe lângă poartă, în minutul 46, imitat de Octavian Popescu un minut mai târziu, la buturile ciucanilor. Octavian Popescu l-a servit pe David Popa în minutul 57, însă tânărul jucător bucureştean a şutat, din poziţie foarte bună, puţin pe lângă bară. Pap a respins şutul lui Labonne, care scăpase singur, în unghi, în minutul 59, iar Anderson Ceara a încercat poarta lui Târnovanu de două ori în acelaşi minut, 86, şut peste transversală, apoi şut de la distanţă, prins de goalkeeperul bucureştenilor. S-a terminat Csikszereda – FCSB 0-2 şi bucureştenii se află pe primul loc în Liga 1, cu şase puncte.
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