Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: „100%”! Ce a spus despre Denis Drăguş

După victoria cu 2-0 a FCSB-ului cu Csikszereda, Gigi Becali (68 de ani) a anunţat un nou transfer la roş-albaştri.

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Becali a transmis că va veni sigur un atacant, iar preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) se ocupă de acest transfer.

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: „O să vină 100% un atacant”

„O să vină 100% un atacant. Încă îl caută (n.r: Mihai Stoica).

(n.r: despre un transfer al lui Drăguş la FCSB) Probabil. Aşteptăm, să rezolve probleme acolo. Părerea mea e că el aşteaptă să vadă dacă ne calificăm. Dacă nu a dat niciun semn de viaţă… Calificarea asta, cu Auda. Pentru că el vrea, probabil, să joace în Europa.

Am spus, nu mai vreau să repet. Nu e bine nici pentru el, nici pentru mine”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.