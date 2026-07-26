Anderson Ceara a răbufnit la adresa lui Mihai Stoica: „A spus că nu am ligament, niște tâmpenii. Nu mă respectă”

Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.

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La final de partidă, Anderson Ceara a răbufnit la adresa lui Mihai Stoica. Transferul lui la FCSB a picat din cauza unor probleme medicale, iar în presă au fost dezvăluite detalii despre situaţia lui.

„Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Se întâmplă la fotbal. Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine.

A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Cine a văzut meciul astăzi… Am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor.

Nu știam de problemele medicale. A fost foarte greu, pentru că am ales FCSB-ul. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Am avut oferte din România, din China, din Rusia, oferte mai bune decât cea de la FCSB”, a spus Anderson Ceara, citat de Digi Sport.