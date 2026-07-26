Dennis Politic nu ştia nici el de cât timp nu a mai marcat! Un coleg de la FCSB a presimţit că el va înscrie: „Aşa este”

Dennis Politic a mărturisit, după Csikszereda – FCSB 0-2, partidă în care a marcat, că nu mai ştia de când nu a mai înscris un gol.

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Ultima oară Politic a marcat în urmă cu 8 luni, pe 9 noiembrie 2025, la un meci Hermannstadt – FCSB 3-3.

Dennis Politic a dezvăluit că Tavi Popescu a presimţit că el va înscrie: „Mi-a spus înainte de meci”

„(n.r: Sunteţi din nou pe locul 1. Vă era dor?) Da, ne bucurăm foarte tare pentru această victorie. Ne-o doream foarte mult, să continuăm seria de victorii după meciul cu Argeş.

Am vrut să ne reglăm după înfrângerea din Europa şi mă bucur că am câştigat şi am făcut-o la scor, să zicem.

Sunt foarte fericit, că am jucat, că sunt sănătos în primul rând. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru golul ăsta, mă bucur tare.