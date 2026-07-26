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Dennis Politic nu ştia nici el de cât timp nu a mai marcat! Un coleg de la FCSB a presimţit că el va înscrie: „Aşa este”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 23:48

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Dennis Politic nu ştia nici el de cât timp nu a mai marcat! Un coleg de la FCSB a presimţit că el va înscrie: „Aşa este

Dennis Politic dă declaraţii după ce a înscris în Csikszereda - FCSB 0-2 / AntenaSport

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Dennis Politic a mărturisit, după Csikszereda – FCSB 0-2, partidă în care a marcat, că nu mai ştia de când nu a mai înscris un gol.

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Ultima oară Politic a marcat în urmă cu 8 luni, pe 9 noiembrie 2025, la un meci Hermannstadt – FCSB 3-3.

Dennis Politic a dezvăluit că Tavi Popescu a presimţit că el va înscrie: „Mi-a spus înainte de meci”

„(n.r: Sunteţi din nou pe locul 1. Vă era dor?) Da, ne bucurăm foarte tare pentru această victorie. Ne-o doream foarte mult, să continuăm seria de victorii după meciul cu Argeş.

Am vrut să ne reglăm după înfrângerea din Europa şi mă bucur că am câştigat şi am făcut-o la scor, să zicem.

Sunt foarte fericit, că am jucat, că sunt sănătos în primul rând. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru golul ăsta, mă bucur tare.

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Nu-mi aduc aminte când am dat gol ultima oară. A fost o perioadă mai dificilă pentru mine, cu accidentări. N-am mai jucat de ceva timp. Încet-încet îmi recapăt ritmul. La antrenament mă simt bine, muncesc şi mă bucur că se vede şi în meci.

(n.r: Toţi suporterii gândesc că veţi răsturna situaţia şi vă veţi califica) Aşa şi trebuie. Aşa trebuie să ne gândim şi noi, şi ei, nici nu luăm în calcul alt rezultat.

(n.r: Ţi-a zis Tavi că marchezi la meciul ăsta) Aşa este, mi-a spus înainte de meci că simte că o să marchez. Mă bucur că aşa a fost.

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(n.r: Are o presimţire şi pentru următorul meci?) Nu ştiu, eu sper să aibă o presimţire că o să câştigăm, asta e cel mai important”, a declarat Dennis Politic.

Csikszereda – FCSB 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.

Roş-albaştrii au deschis scorul repede la Miercurea Ciuc, încă din minutul 3, când Radunovic a înscris cu un şut superb, din afara careului. După cinci minute Politic a şutat, dar Eduard Pap a respins, însă Politic a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj în minutul 16, cu un şut la colţul scurt. Acelaşi Politic a trimis periculos în minutul 22, dar Pap a scos în corner, iar repriza s-a încheiat cu câte o ocazie de fiecare parte. Mai întâi David Popa a şutat peste transversală, în minutul 40, pentru ca Târnovanu să respingă la Bodo, în minutul 45.

Repriza secundă a debutat cu ocazia lui Anderson Ceara, care a trimis pe lângă poartă, în minutul 46, imitat de Octavian Popescu un minut mai târziu, la buturile ciucanilor. Octavian Popescu l-a servit pe David Popa în minutul 57, însă tânărul jucător bucureştean a şutat, din poziţie foarte bună, puţin pe lângă bară. Pap a respins şutul lui Labonne, care scăpase singur, în unghi, în minutul 59, iar Anderson Ceara a încercat poarta lui Târnovanu de două ori în acelaşi minut, 86, şut peste transversală, apoi şut de la distanţă, prins de goalkeeperul bucureştenilor. S-a terminat Csikszereda – FCSB 0-2 şi bucureştenii se află pe primul loc în Liga 1, cu şase puncte.

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