Gigi Becali îl apără pe Daniel Bîrligea după imaginile controversate de la finalul meciului cu Auda: „Lăsați băiatul”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat imaginile apărute după înfrângerea suferită în fața celor de la Auda, scor 2-3, în preliminariile Conference League. Atacantul Daniel Bîrligea a fost surprins pe teren alături de logodnica sa, Antonia, unde filma un videoclip pregătit pentru nunta lor, în ciuda rezultatului dezamăgitor.
Subiectul a stârnit numeroase reacții, însă Becali a declarat că nu vede nimic condamnabil în gestul fotbalistului și consideră că acesta nu trebuia să își anuleze planurile personale din cauza unui eșec sportiv.
„E jucătorul nostru, am văzut ce s-a întâmplat, am pierdut meciul, dar eu nu sunt genul de om… am pierdut, după a plecat la restaurant, la discotecă, uite-l ce a făcut!
Meciul face parte din viață, nu stau să nu-mi mai fac viața dintr-un meci. Dacă omul așa programase cu iubita lui, asta e.
Ce să-i fi spus iubitei lui, că am pierdut meciul și nu mai fac asta? A crezut că e un meci slab, ce să-i fi spus iubitei? Nunta, cununia se fac o dată în viață.
El face nunta, a fost ca să o promoveze, meciuri sunt 1000 în viață. Să nu mai promoveze nunta că a mâncat o bătaie? Ce să facă? Eu așa văd.
Lumea zice că nu e normal, eu zic că e normal. Ăștia de la club zic că nu e normal, eu am zis că e normal, lăsați băiatul în pace, pe cuvânt vă zic!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.
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