Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali îl apără pe Daniel Bîrligea după imaginile controversate de la finalul meciului cu Auda: „Lăsați băiatul”

Gigi Becali îl apără pe Daniel Bîrligea după imaginile controversate de la finalul meciului cu Auda: „Lăsați băiatul”

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 8:22

Comentarii
Gigi Becali îl apără pe Daniel Bîrligea după imaginile controversate de la finalul meciului cu Auda: „Lăsați băiatul

Daniel Bîrligea, alături de logodnica Antonia, după FCSB - FK Auda 2-3/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat imaginile apărute după înfrângerea suferită  în fața celor de la Auda, scor 2-3, în preliminariile Conference League. Atacantul Daniel Bîrligea a fost surprins pe teren alături de logodnica sa, Antonia, unde filma un videoclip pregătit pentru nunta lor, în ciuda rezultatului dezamăgitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Subiectul a stârnit numeroase reacții, însă Becali a declarat că nu vede nimic condamnabil în gestul fotbalistului și consideră că acesta nu trebuia să își anuleze planurile personale din cauza unui eșec sportiv.

„E jucătorul nostru, am văzut ce s-a întâmplat, am pierdut meciul, dar eu nu sunt genul de om… am pierdut, după a plecat la restaurant, la discotecă, uite-l ce a făcut!

Meciul face parte din viață, nu stau să nu-mi mai fac viața dintr-un meci. Dacă omul așa programase cu iubita lui, asta e.

Ce să-i fi spus iubitei lui, că am pierdut meciul și nu mai fac asta? A crezut că e un meci slab, ce să-i fi spus iubitei? Nunta, cununia se fac o dată în viață.

Reclamă
Reclamă

El face nunta, a fost ca să o promoveze, meciuri sunt 1000 în viață. Să nu mai promoveze nunta că a mâncat o bătaie? Ce să facă? Eu așa văd.

Lumea zice că nu e normal, eu zic că e normal. Ăștia de la club zic că nu e normal, eu am zis că e normal, lăsați băiatul în pace, pe cuvânt vă zic!”, a declarat Gigi Becali,  la Digi Sport.

2 fraţi din Neamţ au murit înecaţi, după ce au sărit să îşi salveze sora. Copila a fost scoasă de un martor2 fraţi din Neamţ au murit înecaţi, după ce au sărit să îşi salveze sora. Copila a fost scoasă de un martor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
Observator
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
Fanatik.ro
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
9:56

Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
9:43

Vești bune pentru FCSB! Fotbalistul accidentat în startul sezonului a scăpat de ce era mai rău
9:18

Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot”
9:17

Vinicius, ademenit cu un salariu record. Arsenal vrea să îl facă cel mai bine plătit jucător din istoria clublui
8:49

Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu la Rapid. Decizia luată după transferul lui Borza în Turcia
8:41

A stat pe banca naționalei României, acum îl face praf pe Coelho: „Nu schimbi 10 jucători de la un meci la altul!”
Vezi toate știrile
1 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 2 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 3 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor 4 Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!” 5 Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier! 6 Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă