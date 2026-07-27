Lovitură de teatru! Andrea Pirlo nu va mai semna cu naţionala Italiei. „Cutremur” şi la nivelul federaţiei

Presa din Italia a făcut în noaptea de duminică spre luni un anunţ extrem de important. Andrea Pirlo, omul care era deja văzut noul selecționer al „Squadrei Azzurra”, nu va mai semna până la urmă cu federația, ca urmare a asocierii sale cu un brand rusesc de pariuri sportive. După această decizie luată de președintele instituției care se ocupă de fotbalul din Italia, din conducerea federației ar urma să plece și Paolo Maldini și Leonardo.
Naționala Italiei era în căutare de selecționer după ce Gennaro Gattuso și-a dat demisia ca urmare a ratării calificării la Mondialul american. Inițial, noua conducere, în frunte cu directorul tehnic Maldini și consilierul Leonardo, s-au îndreptat către Pep Guardiola, însă antrenorul catalan a refuzat.
Pirlo iese din cărți pentru postul de selecționer al Italiei
Ulterior, a apărut varianta Andrea Pirlo, iar jurnaliștii italieni scriu deja că fostul mare mijlocaș va fi noul selecționer. Totuși, o controversă legată de actualul tehnician al lui United FC (Emiratele Arabe Unite) a schimbat totul.
S-a amintit faptul că Andrea Pirlo este ambasadorul global al unui brand rusesc de pariuri sportive, unde acționar este Sergey Lomakin, cel care deține și echipa la care antrenează antrenorul. Ca urmare a celor întâmplate, întâlnire programate pe 27 iunie, astăzi, între Federația de Fotbal din Italia (FIGC) și reprezentanții lui Pirlo au fost anulate.
Președintele FIGC, Giovanni Malago, a fost cel care a luat decizia să pună negocierile pe „hold”, iar Sky Sport Italia anunță că Pirlo nu va mai prelua naționala.
❌🇮🇹 Pirlo will NOT become Italy’s coach 🤦♂️
Maldini could decide to resign today.
📰 Sky Italia pic.twitter.com/IFF7JZTPd1
— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 27, 2026
Această decizie conduce și către alt posibil „cutremur”. Maldini și Leonardo, cei care i-au abordat pe Guardiola și Pirlo, au stabilit că dacă federația va alege un selecționer care nu se aliniază cu viziunile lor, atunci vor pleca de la conducerea instituției la doar câteva luni după ce au venit. Ambii au devenit oficiali în FIGC după dezastrul ratării calificării la World Cup.
În urma a tuturor evenimentelor întâmplate, nume precum Roberto Mancini sau Antonio Conte au intrat iar în cărți pentru preluarea „Squadrei Azzurra”.
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