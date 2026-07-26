Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FCSB se pregătește de duelul cu Csikszereda, din etapa a doua de Liga 1. Partida se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro.

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Roș-albaștrii vor fi cu gândul și la returul cu FK Auda, din turul doi preliminar de Conference League. FCSB a pierdut rușinos primul duel cu letonii, scor 2-3, în Ghencea.

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda

În acest context, mai mulți jucători de bază au fost menajați. Conform fanatik.ro, FCSB va titulariza nu mai puțin de patru jucători U21, pentru meciul cu Csikszereda: Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa și Adrian Stoian.

Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Csikszereda: Târnovanu – Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu – Radunovic, Tănase, Toma – D. Popa, Stoian, Politic

După ce a fost „distrus” de Gigi Becali, în urma gafelor de proporții făcute în meciul cu FK Auda, Ștefan Târnovanu și-a păstrat locul în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din această seară.