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Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu

Viviana Moraru Publicat: 26 iulie 2026, 14:29

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Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

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FCSB se pregătește de duelul cu Csikszereda, din etapa a doua de Liga 1. Partida se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro.

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Roș-albaștrii vor fi cu gândul și la returul cu FK Auda, din turul doi preliminar de Conference League. FCSB a pierdut rușinos primul duel cu letonii, scor 2-3, în Ghencea.

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda

În acest context, mai mulți jucători de bază au fost menajați. Conform fanatik.ro, FCSB va titulariza nu mai puțin de patru jucători U21, pentru meciul cu Csikszereda: Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa și Adrian Stoian.

Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Csikszereda: Târnovanu – Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu – Radunovic, Tănase, Toma – D. Popa, Stoian, Politic

După ce a fost „distrus” de Gigi Becali, în urma gafelor de proporții făcute în meciul cu FK Auda, Ștefan Târnovanu și-a păstrat locul în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din această seară.

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Trebuie să-i dai șansa celuilalt portar, dacă faci două gafe d-astea. Te nenorocești! El crede că dacă joacă așa îi dau drumul. Zice: «Lasă, dom’le, joc la mișto și îmi dă drumul». Nu că sabotează, dar să joace așa, la mișto… Ce are? Bă, n-ai avut nicio ofertă, vrei să-ți dau drumul pe gratis?”, spunea Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu, conform digisport.ro.

Dennis Politic revine și el în echipa de start. Mijlocașul a fost titularizat și în partida cu FC Argeș din prima etapă, fiind înlocuit la pauză și ulterior criticat de Gigi Becali.

David Popa (19 ani), a fost promovat la echipa mare a FCSB-ului în iarnă. Tânărul mijlocaș a debutat în noul sezon în duelul cu FC Argeș, fiind trimis în teren de Marius Baciu pe final.

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Pe lângă Mihai Toma și Alexandru Stoian, care au bifat constant partide la FCSB și în sezonul trecut, un alt tânăr jucător este și Ricardo Pădurariu. Fundașul stânga revenit din împrumutul la Corvinul este „pariul” lui Mihai Stoica pentru noul sezon, oficialul roș-albaștrilor lăudându-l pe acesta de mai multe ori.

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