A venit de nicăieri! Leo Grozavu, ca și demis de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a găsit deja înlocuitor - Antena Sport

Valeriu Iftime a luat o decizie neașteptată după ce FC Botoșani a ratat accederea în play-off. Finanțatorul moldovenilor este decis să îl dea afară pe Leo Grozavu și a găsit deja un înlocuitor.
Deși a negat că ar putea părăsi FC Botoșani după partida disputată contra celor de la Hermannstadt, se pare că decizia conducerii este una clară și că totul este deja stabilit.
Leo Grozavu pleacă de la FC Botoșani
Ajuns pentru a patra oară pe banca celor de la FC Botoșani, Leo Grozavu va părăsi gruparea moldoveană, după ce Valeriu Iftime s-a supărat pentru faptul că echipa sa a ratat accederea în play-off.
Potrivit gsp.ro, finanțatorul botoșănenilor are deja și o variantă de înlocuitor pentru tehnicianul care mai avea contract până la data de 30 iunie 2027.
Deși echipa a stat pe podium mai multe etape, parcursul catastrofal de anul acesta i-a adus sfârșitul actualului antrenor. FC Botoșani a obținut o singură victorie, a făcut egal cu Oțelul și a suferit șase înfrângeri.
Marius Croitoru, gata să revină la Botoșani
Valeriu Iftime are deja și o variantă de înlocuitor pentru Leo Grozavo. Sursa citată menționează că acesta l-ar fi contactat deja pe Marius Croitoru, cel care era la un moment dat unul dintre cei mai longevivi antrenori din prima ligă.
Croitoru activează acum ca scouter la FC Bacău, însă a mai pregătit formația lui Valeriu Iftime în două rânduri: iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.
