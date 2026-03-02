Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!”

Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!”

Daniel Işvanca Publicat: 2 martie 2026, 18:36

Comentarii
Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: Ne ia de proști!”

Gică Popescu și Kyros Vassaras / Colaj Antena Sport

Oficialii de la Farul Constanța nu au trecut peste erorile grave de arbitraj din timpul partidei cu CFR Cluj, acolo unde gruparea antrenată de Ianis Zicu a fost privată de două lovituri de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kyros Vassaras a venit cu explicații pentru situația petrecută în prelungirile disputei de la Ovidiu, însă comentariile acestea l-au scandalizat pe Gică Popescu.

Gică Popescu l-a făcut praf pe Kyros Vassaras

Pentru a doua etapă consecutivă, Farul Constanța a fost dezavantajată de arbitraj, iar situația a umplut paharul pentru oficialii grupării constanțene, care au lansat acuzații grave la adresa lui Kyros Vassaras.

Gică Popescu a văzut explicațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor și a avut un discurs dur după ce „marinarii” au fost iarăși „sancționați” de arbitraj.

„Am văzut explicațiile CCA din partea lui Vassaras. N-aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar îmi provoacă o stare de lehamite. Să vii cu astfel de supoziții, să spui că atacantul nostru trage de tricou fară să se vadă clar acest lucru…

Reclamă
Reclamă

Putem să înțelegem că arbitrul nu vede, că tușierul nu vede, dar de ce avem VAR? Nu cumva ca să îndrepte greșelile arbitrilor? Probabil că domnul Vassaras ne ia de proști, nu poate să fie o altă explicație. Ne ia de proști pe toți. Și pe voi, care stați în studiouri, și pe specialiștii care au spus clar: penalty la ambele faze.

Păi, cum? Noi suntem toți proști și dânsul este singurul care știe regulamentele?”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat și n-am dormit de 3 zile”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat și n-am dormit de 3 zile”. Exclusiv
20:47
Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA
20:21
LIVE TEXTUnirea Slobozia – Rapid 0-1. Giuleştenii vor să se apropie de lider
20:20
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Fără FCSB, Craiova e mare favorită să devină campioană
20:17
VideoJurnal Antena Sport | Schimbări la vârf la FCSB! Becali vrea să aducă un om peste Mihai Stoica
20:13
EXCLUSIVBănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”