Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!” - Antena Sport

Oficialii de la Farul Constanța nu au trecut peste erorile grave de arbitraj din timpul partidei cu CFR Cluj, acolo unde gruparea antrenată de Ianis Zicu a fost privată de două lovituri de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kyros Vassaras a venit cu explicații pentru situația petrecută în prelungirile disputei de la Ovidiu, însă comentariile acestea l-au scandalizat pe Gică Popescu.

Gică Popescu l-a făcut praf pe Kyros Vassaras

Pentru a doua etapă consecutivă, Farul Constanța a fost dezavantajată de arbitraj, iar situația a umplut paharul pentru oficialii grupării constanțene, care au lansat acuzații grave la adresa lui Kyros Vassaras.

Gică Popescu a văzut explicațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor și a avut un discurs dur după ce „marinarii” au fost iarăși „sancționați” de arbitraj.

„Am văzut explicațiile CCA din partea lui Vassaras. N-aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar îmi provoacă o stare de lehamite. Să vii cu astfel de supoziții, să spui că atacantul nostru trage de tricou fară să se vadă clar acest lucru…