Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!” - Antena Sport

Oficialii de la Farul Constanța nu au trecut peste erorile grave de arbitraj din timpul partidei cu CFR Cluj, acolo unde gruparea antrenată de Ianis Zicu a fost privată de două lovituri de la 11 metri.
Kyros Vassaras a venit cu explicații pentru situația petrecută în prelungirile disputei de la Ovidiu, însă comentariile acestea l-au scandalizat pe Gică Popescu.
Gică Popescu l-a făcut praf pe Kyros Vassaras
Pentru a doua etapă consecutivă, Farul Constanța a fost dezavantajată de arbitraj, iar situația a umplut paharul pentru oficialii grupării constanțene, care au lansat acuzații grave la adresa lui Kyros Vassaras.
Gică Popescu a văzut explicațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor și a avut un discurs dur după ce „marinarii” au fost iarăși „sancționați” de arbitraj.
„Am văzut explicațiile CCA din partea lui Vassaras. N-aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar îmi provoacă o stare de lehamite. Să vii cu astfel de supoziții, să spui că atacantul nostru trage de tricou fară să se vadă clar acest lucru…
Putem să înțelegem că arbitrul nu vede, că tușierul nu vede, dar de ce avem VAR? Nu cumva ca să îndrepte greșelile arbitrilor? Probabil că domnul Vassaras ne ia de proști, nu poate să fie o altă explicație. Ne ia de proști pe toți. Și pe voi, care stați în studiouri, și pe specialiștii care au spus clar: penalty la ambele faze.
Păi, cum? Noi suntem toți proști și dânsul este singurul care știe regulamentele?”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.
- Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA
- Unirea Slobozia – Rapid 0-1. Giuleştenii vor să se apropie de lider
- CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
- Bănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine”
- Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează George Pușcaș la Dinamo