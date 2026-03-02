Revenirea lui Florin Bratu în Liga 1, blocată! Antrenorul își dăduse deja acordul - Antena Sport

Florin Bratu a fost asociat cu o venire la Metaloglobus după plecarea lui Mihai Teja de la echipa din Pantelimon, iar totul părea să fie rezolvat între cele două tabere. Deși “Bratone” a acceptat propunerea ultimei clasate din Liga 1, acesta va rămâne în eșalonul secund, deoarece CS Dinamo nu vrea să îi dea drumul.

Situația revenirii lui Florin Bratu în Liga 1 ia o întorsătură la 180 de grade. La doar o zi distanță după apariția informației potrvit căreia antrenorul de 46 de ani va pleca la Metaloglobus să o salveze de la retrogradare, CS Dinamo a decis să îi blocheze drumul spre primul eșalon antrenorului său.

Bratu nu mai pleacă la Metaloglobus

Potrivit gsp.ro, deși alb-roșiii aveau ca varianta să îl înlocuiască pe Bratu cu Ionuț Chirilă, conducerea vrea ca actualul antrenor să ducă sezonul acesta la final. În plus, președintele lui CS Dinamo, Ionuț Popa, a susținut pentru sursa citată anterior următoarele: “Bratu nu pleacă! Am vorbit cu el și nu pleacă”.

Astfel, ușa lui “Bratone” înapoi spre Liga 1 pare că s-a închis rapid. Bratu nu a mai pregătit o echipă de prim rang de la începutul carierei sale în antrenorat, de când a fost la cârma lui FC Dinamo.

Atunci, a stat 25 de meciuri pe banca alb-roșiilor, fiind demis după nouă etape disputate în sezonul 2018/19, la mijlocul lunii septembrie. Cu o stagiune în urmă, Bratu îi pregătise pe alb-roșii în play-out și a terminat pe primul loc.