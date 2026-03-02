Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: "Ar trebui să se gândească!" Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului - Antena Sport

Închide meniul
Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: "Ar trebui să se gândească!" Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 18:11

Mulţi l-au dat direct pe Gigi Becali drept vinovat pentru ce s-a întâmplat la FCSB, Piţurcă are însă altă opinie. El crede că vinovaţi sunt fotbaliştii, apoi la FCSB s-a simţit şi o lipsă de strategie.

“Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt valoroși. Chiar dacă a terminat pe 7, FCSB e una dintre cele mai bune echipe.

Aici e marea problemă! Au demonstrat că sunt foarte buni și toți au pierdut cu echipe extrem de slabe. Ce poți să gândești?

Au câștigat campionatul anul trecut și au făcut o sărbătoare care i-a costat. I-a costat acea relaxare de la început de campionat. Nu și-au mai revenit.

Ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta n-a mai mers. A avut aceste rezultate mai slabe, chiar rușinoase, ar trebui să se gândească”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.

Întrebat de eventuala venirea a lui Mirel Rădoi la FCSB, Piţurcă s-a rezumat să declare: “Ce să facă el acolo?! Ce înseamnă Rădoi manager? Nu am înțeles ce vrea să-l angajeze pe Rădoi. Rădoi nu ar accepta nici măcar antrenor să fie, dacă Gigi se bagă în probleme tehnice. Îl cunosc pe Gigi, astea sunt ideile lui de moment. Vorbește, dar după o oră, două se răzgândește. Ar avea nevoie de un Adrian Ilie. Avea nevoie de mult timp. E extrem important să aduci jucători valoroși”.

Citește și:
Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Observator
Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
Fanatik.ro
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
