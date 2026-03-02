Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: "Ar trebui să se gândească!" Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului - Antena Sport

Mulţi l-au dat direct pe Gigi Becali drept vinovat pentru ce s-a întâmplat la FCSB, Piţurcă are însă altă opinie. El crede că vinovaţi sunt fotbaliştii, apoi la FCSB s-a simţit şi o lipsă de strategie.

“Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt valoroși. Chiar dacă a terminat pe 7, FCSB e una dintre cele mai bune echipe.

Aici e marea problemă! Au demonstrat că sunt foarte buni și toți au pierdut cu echipe extrem de slabe. Ce poți să gândești?

Au câștigat campionatul anul trecut și au făcut o sărbătoare care i-a costat. I-a costat acea relaxare de la început de campionat. Nu și-au mai revenit.

Ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta n-a mai mers. A avut aceste rezultate mai slabe, chiar rușinoase, ar trebui să se gândească”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.