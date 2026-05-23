Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”

Siyabonga Ngezana, fundaşul celor de la FCSB, a ratat convocarea la naţionala Africii de Sud şi nu se va afla în lotul pentru Cupa Mondială din 2026. Sud-africanul a avut mai multe probleme în ultima perioadă şi a ieşit din vederile selecţionerului Hugo Broos, care nu l-a inclus nici măcar pe lista preliminară.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor, a vorbit şi el recent despre situaţia lui Ngezana şi despre faptul că cei de la FCSB nu îl pot obliga pe fundaş să se opereze, dacă acesta nu doreşte.

Siyabonga Ngezana: “Refuzul de a mă opera a venit dintr-o intenţie bună”

Acum, Ngezana a vorbit în presa din Africa de Sud despre situaţia sa şi a încercat să lămurească lucrurile. Fundaşul nu a vrut să fie lipsit de respect faţă de FCSB şi a optat pentru tratament în detrimentul operaţiei deoarece perioada de recuperare este mult mai scurtă:

“Accidentarea mea nu este una gravă, care să necesite operație, este ceva ce mai poate aștepta puțin, pentru că dacă m-aș opera acum, recuperarea ar dura mult timp. Respect foarte mult clubul meu, iar refuzul meu a venit dintr-o intenție bună.

A fost nevoie doar să iau o pauză pentru a mă recupera, deoarece jucasem foarte multe meciuri și nu avusesem nicio pauză. Am mers la Cupa Africii pe Națiuni și am continuat să joc foarte multe partide, iar echipa noastră a avut și multe accidentări, deci problema a fost programul foarte încărcat.