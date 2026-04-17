Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 17:39

Cristiano Bergodi, la U Cluj/ Sport Pictures

Ultima experienţă a lui Cristiano Bergodi s-a sfârşit cu o demitere pentru italian. Cristi Săpunaru a auzit informaţii cum că el ar fi fost cel care “l-a lucrat” pe tehnician şi a ţinut să le clarifice.

Cristi Săpunaru a dezvăluit că pentru el Bergodi este ca “un tată”, în contextul în care a pus umărul la lansarea lui în fotbal, în perioada în care italianul era antrenor la FC Naţional, iar el debuta pe prima scenă.

Vreau să clarific ceva. Se spune și s-a spus că eu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid și persoana care l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid, dacă are… să iasă și să spună cine l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid și să spună ce i-a făcut lui Bergodi la Rapid.

Așa s-a ajuns și la Giovanni Becali, așa a ajuns și pe la urechile lui. Eu nu știu cine e persoana care l-a dat afară!”, a spus Săpunaru.

El a sugerat voalat şi de la cine i s-a tras lui Bergodi.

“Presupun că este cineva dintre patroni, un președinte, nu știu. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi.

Eu nu pot să-l dau afară pe tata. Bergodi este unul dintre părinții mei, pe care îl stimez enorm și care m-a ajutat enorm în carieră. Bergodi a putut la Rapid, dar la Rapid a fost o conjunctură diferită decât cea de la Cluj.

La Rapid, intri în play-off, primul meci important, joci fără galerie după arestarea lui Bocciu. Apoi te duci la Craiova, am avut 1-0 la Craiova și ne-au întors, am pierdut 2-1. Apoi s-a terminat tot”, a spus Cristi Săpunaru, pentru Digi Sport.

