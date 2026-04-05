Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos

Cristiano Bergodi (61 de ani) şi-a felicitat jucătorii pentru victoria obţinută de U Cluj în Giuleşti. U Cluj a revenit de la 0-1, a câştigat şi s-a distanţat la 3 puncte de locul 2, ocupat de Craiova. Rapid e pe 3, la 5 puncte de U Cluj.

Cristiano Bergodi a subliniat că Dan Nistor (37 de ani) e un jucător important pentru U Cluj. Bergodi a explicat că schimbarea, care l-a făcut pe Nistor să fie foarte nervos, a fost doar din raţiuni tactice.

Cristiano Bergodi, după ce l-a schimbat pe Dan Nistor înainte de pauză: “E un jucător important. N-am nicio problemă cu el”

“O victorie extraordinară. Frumos. Să întorci rezultatul aici, în Giuleşti, cu o echipă bună, foarte bună.

Mă bucur şi vreau să îi felicit pe jucătorii mei pentru că au făcut un meci extraordinar, mai ales în a doua repriză.

Am întors rezultatul când am băgat al doilea vârf. I-am ţinut acolo. Era singur Lukic.