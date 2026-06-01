Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei

Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă. Voluntari promovează cu 5-3 scor general.
La finalul disputei, antrenorul Florin Pîrvu a avut declaraţii emoţionante. El şi-a amintit şi de soţia lui, Oana Alina, care s-a stins în urmă cu doi ani, la doar 47 de ani.
“Aşa cum am spus la început este victoria lor. Au muncit tot sezonul. Am făcut un play-off destul de bun şi a venit acest baraj, contra unei echipe foarte bune. Voluntari îşi merită locul în Ligă. Voluntari a făcut un grup unit. Este victoria lor, o merită. Merită să fie în prima Ligă.
Cred că toată lumea a văzut…Nu cred că mai are rost să vorbim de penalty-uri! Suporterii am văzut că au invadat terenul, îi aşteptăm şi în Liga 1.
Însemnă enorm această promovare, aş vrea să-i mulţumesc fetiţei mele, părinţilor mei, soţiei mele care de sus mă veghează. Suporterilor. Este o promovare meritată.
Este o seară magică. Mulţumesc din suflet.
Ieri a fost ziua, doi ani de când soţia mea nu mai este. Soţia mea a fost tot timpul lângă mine”, a declarat Florin Pîrvu, la Digi Sport.
