Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 23:16

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, la capătul unui meci în care echipa lui Dorinel Munteanu s-a făcut de râs, fiind învinsă 0-3 de Voluntari. Sibienii nu au jucat nimic şi fanii au luat foc la finalul partidei.

Atunci când câţiva jucători ai lui Hermannstadt au vrut să se îndrepte către galeria care a bătut drumul până la Voluntari, aceştia au fost întâmpinaţi cu o ostilitate ieşită din comun. “Nu veniţi aici, nu veniţi”, au strigat suporterii.

Conform gsp.ro, singurul care şi-a luat inima în dinţi iniţial şi a mers în faţa fanilor a fost Dragoş Albu. „Nu vă e rușine, bă?! V-ați bătut joc de noi! Rușine, rușine să vă fie! Să nu aveți un șut pe poartă?! Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Dezbrăcarea! Hai dăm bani!”, au fost reproşurile dure primite dinspre peluză.

După câteva momente, mai mulţi fotbalişti au mers în faţa peluzei. Mai mult, şi Dorinel Munteanu, care iniţial plecase la vestiare, a ajuns discute cu suporterii.

“Au venit sute de oameni susțină, voi nu ați dat un șut pe poartă, ! Dați-ne banii pe deplasare, bă! Mercenarilor, jegoșilor. Ne-ați băgat în c…t, nesimțiților. Albule, , tricoul, nenorocitule! Un șut pe poartă, ?! Nenorociților, să nu mai călcați în Sibiu!”, au strigat fanii.

David Lazar, Dragoș Albu și Ionuț Stoica au fost printre jucătorii care le-au dat fanilor tricourile, aşa cum ceruseră aceştia.

