Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, la capătul unui meci în care echipa lui Dorinel Munteanu s-a făcut de râs, fiind învinsă 0-3 de Voluntari. Sibienii nu au jucat nimic şi fanii au luat foc la finalul partidei.

Atunci când câţiva jucători ai lui Hermannstadt au vrut să se îndrepte către galeria care a bătut drumul până la Voluntari, aceştia au fost întâmpinaţi cu o ostilitate ieşită din comun. “Nu veniţi aici, nu veniţi”, au strigat suporterii.

Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi praf de fani

Conform gsp.ro, singurul care şi-a luat inima în dinţi iniţial şi a mers în faţa fanilor a fost Dragoş Albu. „Nu vă e rușine, bă?! V-ați bătut joc de noi! Rușine, rușine să vă fie! Să nu aveți un șut pe poartă?! Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Dezbrăcarea! Hai să vă dăm bani!”, au fost reproşurile dure primite dinspre peluză.