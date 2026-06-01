Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 23:41

Imagine din FC Voluntari - FC Hermannstadt / Sport Pictures

Dragoș Albu, mijlocașul lui Hermannstadt, pare să fie blestemat, ținând cont că a ajuns la trei retrogradări consecutive din Liga 1.

Statistica ce pare de necrezut vine ca urmare a rezultatului de la barajul de menținere/promovare, unde sibienii au fost înviniși de FC Voluntari cu scorul de 2-0 în manșa a doua și cu 4-3 la general.

Cât ghinion pentru Dragoș Albu: trei retrogradări în ultimele trei sezoane în Liga 1

Dragoș Albu pare să nu aibă deloc noroc în cariera sa, sau cel puțin în ultimii ani în care a evoluat în Liga 1. Jucător la FCU Craiova în perioada 2020-2024, fotbalistul de 25 de ani a retrogradat din Liga 1 alături de olteni la finalul stagiunii 2023/24.

Ulterior, Albu a fost împrumutat pentru un sezon la Gloria Buzău, care era atunci nou-promovată în Liga 1. Aventura formației din “Crâng” în primul eșalon a durat însă un singur sezon, motiv pentru care mijlocașul a bifat atunci a doua retrogradare consecutivă.

Acum, odată cu eșecul lui Hermannstadt contra lui FC Voluntari care îi trimite pe sibieni în Liga a 2-a, Albu a ajuns la o statistică incredibilă pe plan negativ: trei retrogradări în ultimele trei sezoane. Formația lui Dorinel Munteanu se alătură celor de la Unirea Slobozia și Metaloglobus pe lista formațiilor care pică din Liga 1 în eșalonul secund.

De asemenea, odată cu promovarea Voluntariului în Liga 1, se cunosc toate echipele care vor juca în sezonul viitor al primului eșalon.

