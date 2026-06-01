“Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1

Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României și cel care dă numele stadionului lui FC Voluntari, a fost prezent la meciul ilfovenilor contra lui FC Hermannstadt în urma cărora trupa lui Florin Pîrvu a promovat în Liga 1. Fostul tehnician s-a arătat uluit de nivelul de joc pe care l-au afișat cele două echipe și a felicitat clubul aflat la periferia Bucureștiului pentru revenirea în primul eșalon după doi ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Voluntari revine în Liga 1 după ce a făcut un meci solid contra lui Hermannstadt și a învins formația sibiană cu scorul de 2-0 în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1, impunându-se cu scorul de 4-3 la general.

Ce a spus Anghel Iordănescu după FC Voluntari – FC Hermannstadt 2-0 (4-3 la general)

După meci, Anghel Iordănescu a acordat câteva declarații și a vorbit la superlativ despre partida care s-a disputat pe stadionul care îi poartă numele. “Tata Puiu” a analizat ce s-a întâmplat pe gazon și a remarcat superioritatea ilfovenilor din toate punctele de vedere.

“Cred că a fost un joc foarte bun, aproape că nu mi-a venit să cred că două echipe care luptă în acest moment, una să promoveze, alta să se mențină, că pot să ofere un fotbal-spectacol așa cum s-a văzut în seara asta.

Voluntari a făcut o partidă foarte bună, s-a ridicat cu mult peste nivelul Sibiului, nu numai prin prisma scorului, dar prin prisma jocului eu cred că a dominat. A controlat jocul, a avut posesie și a avut mai multe situații de a marca.