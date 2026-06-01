Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”

Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă. Voluntari promovează cu 5-3 scor general.

Dezamăgit de rezultat, Cristian Neguț a făcut praf conducerea, dar şi echipa. Conluzia jucătorului? Hermannstadt “a meritat” să retrogradeze.

„Am meritat să retrogradăm. Dacă era 3-0 în tur pentru noi și ne prezentam la fel, nu era de ajuns. A fost un an greu, din păcate nu am reușit, e greu să îmi găsesc cuvintele acum.

Astăzi nu am arătat nimic, ne-am blocat, am fost zero barat, nu știu. Primul penalty a fost clar, al doilea foarte ușor acordat. Nu cred că a fost, asta e părerea mea. Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”, a declarat Cristian Neguț, la DigiSport.

Cristian Neguț a evitat să dea detalii din interior, despre problemele financiare ale clubului, dar a precizat că la Hermannstadt “a fost rău tot anu”.