Home | Fotbal | Liga 1 | Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”

Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 23:38

Comentarii
Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă. Voluntari promovează cu 5-3 scor general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dezamăgit de rezultat, Cristian Neguț a făcut praf conducerea, dar şi echipa. Conluzia jucătorului? Hermannstadt “a meritat” să retrogradeze.

„Am meritat să retrogradăm. Dacă era 3-0 în tur pentru noi și ne prezentam la fel, nu era de ajuns. A fost un an greu, din păcate nu am reușit, e greu să îmi găsesc cuvintele acum.

Astăzi nu am arătat nimic, ne-am blocat, am fost zero barat, nu știu. Primul penalty a fost clar, al doilea foarte ușor acordat. Nu cred că a fost, asta e părerea mea. Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”, a declarat Cristian Neguț, la DigiSport.

Cristian Neguț a evitat să dea detalii din interior, despre problemele financiare ale clubului, dar a precizat că la Hermannstadt “a fost rău tot anu”.

Reclamă
Reclamă

„Am fost rău tot anul. Din toate punctele de vedere a fost rău. (Ultimul meci al Sibiului?) Nu știu, asta mă depășește pe mine. Întrebați conducerea.

Nu știu ce se va întâmpla, cine are soarta clubului în mâini. Era normal ca fanii să spere, noi la fel. Din păcate, când ajungi în astfel de momente, presiunea își spune cuvântul. Nu am putut să ne manifestăm”, a mai spus Cristian Neguț, conform sursei menționate anterior.

Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensieScumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Observator
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Cota colosală pe care o avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al partidei de la Sibiu, la 3-0 pentru FC Hermannstadt
Fanatik.ro
Cota colosală pe care o avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al partidei de la Sibiu, la 3-0 pentru FC Hermannstadt
23:41

Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
23:22

Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
23:16

Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
23:14

Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei
23:06

“Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1
22:59

Dorinel Munteanu a răbufnit după ce a retrogradat: “Să le fie ruşine!”
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 3 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 4 Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng 5 EXCLUSIVAdi Mutu, aproape de revenirea în Liga 1! E pe lista unui club de play-off 6 FotoCât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”