Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”

Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă. Voluntari promovează cu 5-3 scor general.
Dezamăgit de rezultat, Cristian Neguț a făcut praf conducerea, dar şi echipa. Conluzia jucătorului? Hermannstadt “a meritat” să retrogradeze.
„Am meritat să retrogradăm. Dacă era 3-0 în tur pentru noi și ne prezentam la fel, nu era de ajuns. A fost un an greu, din păcate nu am reușit, e greu să îmi găsesc cuvintele acum.
Astăzi nu am arătat nimic, ne-am blocat, am fost zero barat, nu știu. Primul penalty a fost clar, al doilea foarte ușor acordat. Nu cred că a fost, asta e părerea mea. Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”, a declarat Cristian Neguț, la DigiSport.
Cristian Neguț a evitat să dea detalii din interior, despre problemele financiare ale clubului, dar a precizat că la Hermannstadt “a fost rău tot anu”.
„Am fost rău tot anul. Din toate punctele de vedere a fost rău. (Ultimul meci al Sibiului?) Nu știu, asta mă depășește pe mine. Întrebați conducerea.
Nu știu ce se va întâmpla, cine are soarta clubului în mâini. Era normal ca fanii să spere, noi la fel. Din păcate, când ajungi în astfel de momente, presiunea își spune cuvântul. Nu am putut să ne manifestăm”, a mai spus Cristian Neguț, conform sursei menționate anterior.
- Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
- Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
- Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
- Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei
- “Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1