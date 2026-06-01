Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 23:22

Sărbătoare în rândul jucătorilor și antrenorului de la FC Voluntari / AntenaSport

Sărbătoarea este în toi la FC Voluntari, după ce formația ilfoveană a reușit să revină în Liga 1 după doi ani de absență. Jucătorii lui Florin Pîrvu au dat buzna peste antrenorul lor atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă, după care au început să cânte alături de tehnician.

FC Voluntari revine în Liga 1 după ce a făcut un meci solid contra lui Hermannstadt și a învins formația sibiană cu scorul de 2-0 în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1, impunându-se cu scorul de 4-3 la general.

Momente fabuloase după ce FC Voluntari a promvoat în Liga 1

După fluierul final, suporterii echipei au intrat pe teren și au început să se bucure alături de jucători pentru victoria obținută. Ulterior, sărbătoarea s-a mutat la vestiare, unde fotbaliștii lui Florin Pîrvu au început să cânte și să scandeze.

Nu a fost însă ultimul moment de fericire maximă pentru jucătorii ilfovenilor, care au venit peste antrenorul lor la flash-interviu și au început să cânte alături de antrenorul lor: “Cine a intrat în A, Cine a intrat în A, Voluntari“.

Scenele s-au repetat și la conferința de presă, unde fotbaliștii proaspăt promovați au schimbat mesajul: “Ole, Ola, Voluntari este în A“. În timp ce jucătorii părăseau sala în care se aflau jurnaliștii, Florin Pîrvu le-a transmis un mesaj superb: “Bravo, e promovarea voastră“.

Odată cu promovarea Voluntariului în Liga 1, se cunosc toate echipele care vor juca în sezonul viitor al primului eșalon.

