Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat

Sărbătoarea este în toi la FC Voluntari, după ce formația ilfoveană a reușit să revină în Liga 1 după doi ani de absență. Jucătorii lui Florin Pîrvu au dat buzna peste antrenorul lor atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă, după care au început să cânte alături de tehnician.

FC Voluntari revine în Liga 1 după ce a făcut un meci solid contra lui Hermannstadt și a învins formația sibiană cu scorul de 2-0 în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1, impunându-se cu scorul de 4-3 la general.

Momente fabuloase după ce FC Voluntari a promvoat în Liga 1

După fluierul final, suporterii echipei au intrat pe teren și au început să se bucure alături de jucători pentru victoria obținută. Ulterior, sărbătoarea s-a mutat la vestiare, unde fotbaliștii lui Florin Pîrvu au început să cânte și să scandeze.

Nu a fost însă ultimul moment de fericire maximă pentru jucătorii ilfovenilor, care au venit peste antrenorul lor la flash-interviu și au început să cânte alături de antrenorul lor: “Cine a intrat în A, Cine a intrat în A, Voluntari“.

Scenele s-au repetat și la conferința de presă, unde fotbaliștii proaspăt promovați au schimbat mesajul: “Ole, Ola, Voluntari este în A“. În timp ce jucătorii părăseau sala în care se aflau jurnaliștii, Florin Pîrvu le-a transmis un mesaj superb: “Bravo, e promovarea voastră“.