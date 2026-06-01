Adi Mutu, aproape de revenirea în Liga 1! E pe lista unui club de play-off

EXCLUSIV

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 12:18

Adrian Mutu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Adrian Mutu e aproape de revenirea în Liga 1, la mai mult de un an după despărţirea de Petrolul. “Briliantul” are şanse mari să îi ia locul lui Daniel Pancu, la CFR Cluj.

Conform surselor Antena Sport, Adi Mutu e pe lista lui Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj fiind în căutarea unui antrenor după despărţirea cu scandal de Daniel Pancu.

Adi Mutu, pe lista lui CFR Cluj

Avantajul antrenorului de 47 de ani este că a mai condus-o pe CFR Cluj cu doi ani în urmă. Mutu nu a fost însă prima variantă pentru ardeleni.

Varga l-a dorit la echipă pe Edi Iordănescu, dar şansele ca fostul selecţioner să ajungă în Gruia sunt reduse, Edi fiind tentat de un contract în străinătate.

Adrian Mutu a mai condus-o pe CFR Cluj în 2024

În primul mandat la CFR Cluj, încheiat în primăvara lui 2024, Mutu a adunat 11 meciuri în toate competiţiile şi a înregistrat 5 victorii, 3 egaluri şi 3 eşecuri.

Până acum, Mutu a bifat următoarele echipe în CV-ul său de antrenor: Petrolul, CFR, Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, România U21, Al-Wahda U21 și FC Voluntari.

Mutu a fost în discuţii cu două echipe din Serie B

Cu o lună în urmă, Adrian Mutu recunoştea că se află în discuţii cu două echipe din Serie B, din Italia. Acesta susţinea că nu era deranjat să preia un club dintr-un eşalon inferior.

“Ca să răspund, fără să dezvolt, ceea ce pot să spun este că sunt în discuții nu cu Pisa, cu alte două echipe din Italia. Dar sunt discuții, fără a fi înaintate niște oferte concrete.

Urmează ca în perioada următoare întâlnesc cu cine trebuie pentru a discuta mai în detaliu. Acum se termină campionatele din lume și bineînțeles directorii sportivi ale cluburilor se gândesc la sezonul viitor și vor -l pregătească“, spunea Mutu, citat de fanatik.ro.

