Adi Mutu, aproape de revenirea în Liga 1! E pe lista unui club de play-off

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu e aproape de revenirea în Liga 1, la mai mult de un an după despărţirea de Petrolul. “Briliantul” are şanse mari să îi ia locul lui Daniel Pancu, la CFR Cluj.

Conform surselor Antena Sport, Adi Mutu e pe lista lui Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj fiind în căutarea unui antrenor după despărţirea cu scandal de Daniel Pancu.

Adi Mutu, pe lista lui CFR Cluj

Avantajul antrenorului de 47 de ani este că a mai condus-o pe CFR Cluj cu doi ani în urmă. Mutu nu a fost însă prima variantă pentru ardeleni.

Varga l-a dorit la echipă pe Edi Iordănescu, dar şansele ca fostul selecţioner să ajungă în Gruia sunt reduse, Edi fiind tentat de un contract în străinătate.