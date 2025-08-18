Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: "Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: “Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult”

Publicat: 18 august 2025, 0:33

Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult

Costel Gâlcă / Profimedia Images

Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor a fost nemulţumit de jocul echipei sale şi a declarat că revenirea de pe finalul meciului a fost reuşită “cu inima”.

Gâlcă s-a plâns de modul în care echipa sa a evoluat în prima repriză. FCSB a reuşit să deschidă scorul după doar şapte minute de joc, prin Mihai Lixandru. În minutul 61, Daniel Bîrligea a majorat scorul, iar Elvir Koljic a fost “eroul” giuleştenilor, punctând în minutele 83 şi 90+2.

Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB

Costel Gâlcă i-a lăudat pe cei care au fost trimişi în teren în repriza a doua, anume Elvir Koljic, Constantin Grameni şi Claudiu Petrila. El a subliniat totuşi că echipa sa a primit cu uşurinţă cele două goluri.

“Sunt mulțumit pentru că am revenit pe final. Am revenit mai mult cu inima, decât ceea ce am pregătit din punct de vedere tactic în cursul săptămânii. În prima repriză puteam să fim mult mai rapizi și să ne mișcăm mult mai repede. Câteodată am fost prea lenți și am greșit fără să avem presiune.

Cred că sunt destul de maturi în joc și au jucat multe meciuri pentru a evolua mai bine. Mă așteptam să începem mult mai bine în prima repriză.

Le-am spus de la început să controlăm jocul în prima parte, dar și la începutul reprizei a doua, pentru că erau jucători de la FCSB care veneau după accidentări și asta s-a văzut.

A fost și meritul lui Koljic, dar și al echipei. Și Grameni a adus un plus, dar și Petrila. Au intrat cu atitudine, dar poate și cu idei mai clare. Sunt jucători cu talie. Au venit mai multe centrări și le-am pus probleme.

Am luat goluri foarte ușoare. Nu și-au creat foarte multe ocazii. Nici noi nu am avut exagerat de multe.

Sunt lucruri pe care le repetăm la antrenament. Ca joc nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult. Mă așteptam la un joc mult mai dinamic.

Ne trebuie și încredere uneori. Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro, după Rapid – FCSB 2-2.

Elvir Koljic, după Rapid – FCSB 2-2

Elvir Koljic a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2. Atacantul s-a declarat extrem de fericit după remiza obţinută dramatic de giuleşteni.

“Am luptat din primul minut până în ultimul- Chiar dacă am fost conduşi cu 2-0, am luptat şi am luat un punct. Sunt fericit că am ajutat echipa. A primit mingea din spate şi singura soluţie era să dau cu călcâiul, l-am prins şi pe Târnovanu pe picior greşit, nu a putut să reacţioneze şi a intrat în poartă.

Am jucat contra campioanei, e greu să joci împotriva lor, e o echipă cu valoare, poate sunt şi ei obosiţi, s-a simţit în ultimele minute. Noi mereu jucăm o repriză bine, dar cu timpul vom regla şi asta.

Ne-au încurajat suporterii, ne-au împins de la spate. Punctul acesta e pentru ei”, a declarat Elvir Koljic, conform digisport.ro, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2.

