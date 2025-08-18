Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB: "Nu am arătat bine, mă aşteptam la mai mult" - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Rapid a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor a fost nemulţumit de jocul echipei sale şi a declarat că revenirea de pe finalul meciului a fost reuşită “cu inima”.

Gâlcă s-a plâns de modul în care echipa sa a evoluat în prima repriză. FCSB a reuşit să deschidă scorul după doar şapte minute de joc, prin Mihai Lixandru. În minutul 61, Daniel Bîrligea a majorat scorul, iar Elvir Koljic a fost “eroul” giuleştenilor, punctând în minutele 83 şi 90+2.

Costel Gâlcă, nemulţumit după ce Rapid a egalat-o dramatic pe FCSB

Costel Gâlcă i-a lăudat pe cei care au fost trimişi în teren în repriza a doua, anume Elvir Koljic, Constantin Grameni şi Claudiu Petrila. El a subliniat totuşi că echipa sa a primit cu uşurinţă cele două goluri.

“Sunt mulțumit pentru că am revenit pe final. Am revenit mai mult cu inima, decât ceea ce am pregătit din punct de vedere tactic în cursul săptămânii. În prima repriză puteam să fim mult mai rapizi și să ne mișcăm mult mai repede. Câteodată am fost prea lenți și am greșit fără să avem presiune.

Cred că sunt destul de maturi în joc și au jucat multe meciuri pentru a evolua mai bine. Mă așteptam să începem mult mai bine în prima repriză.