"Nu meritau niciun punct!" Florin Tănase, categoric după Rapid - FCSB 2-2: "Victorie scăpată printre degete" - Antena Sport

Florin Tănase şi-a manifestat nemulţumirea după derby-ul dintre Rapid şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. Campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei de pe Arena Naţională, dar nu a reuşit să obţină toate cele trei puncte.

Golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au fost anulate de cele două reuşite ale lui Elvir Koljic, prima fiind înscrisă de atacantul din Bosnia cu călcâiul.

Florin Tănase, după Rapid – FCSB 2-2: “Meritam cele 3 puncte”

Florin Tănase este de părere că Rapid nu merita să obţină un rezultat de egalitate în urma modului în care s-a desfăşurat jocul pe Arena Naţională. Cu toate acestea, el este convins că FCSB îşi va reveni şi că se va califica în faza principală Europa League, după dubla cu Aberdeen:

“O victorie scăpată printre degete, cred că meritam cele 3 puncte. Din păcate ne-au egalat şi am pierdut 2 puncte foarte importante. Eu am plecat la vestiar, am simţit ceva (n.r. râde). Nu am văzut golul 2 al lor, se întâmplă. Trebuie să joci până la fluierul final, să fii concentrat.

E normal să pună presiune, mai aveau timp să marcheze, dar per total nu meritau niciun punct în seara asta. Cred că am făcut o partidă bună. Rapid nu şi-a creat şanse şi e o echipă care are jucători valoroşi.