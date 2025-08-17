Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: "Eu n-aş fi făcut asta niciodată" - Antena Sport

Marius Şumudică s-a declarat surprins de decizia luată de şefii de la Rapid, înaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul a declarat că pe giuleşteni i-ar fi ajutat mai mult dacă meciul s-ar fi disputat în Giuleşti.
Rapid a decis să închirieze Arena Naţională pentru confruntarea cu rivalii de la FCSB. Partida se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB
Marius Şumudică a declarat că decizia de a muta meciul pe Arena Naţională le aparţine în totalitate celor din conducerea Rapidului, fără a fi implicat Costel Gâlcă.
“Clubul Rapid va avea și suporterii de partea lui în meciul cu FCSB, pentru că sunt gazde și vor veni în număr mare. Ok, joacă pe Arena Națională… Eu nu aș fi jucat niciodată acest meci pe Arena Națională, aș fi jucat pe Giulești.
Nu știu de ce s-a ales așa, nu vreau să intru în amănunte. La problemele pe care le are FCSB-ul în momentul de față, puteau pune o presiune mai mare pe Giulești. Pe ei îi i-ar fi ajutat mult mai mult Giuleștiul. Au ales să joace pe Arena Națională, doar că e un inconvenient, acolo joacă FCSB-ul.
(n.r. – Antrenorul are ceva de spus când se ia o decizie de genul la Rapid?) Niciodată! Eu am fost antrenor la Rapid, dar nu am fost niciodată întrebat dacă îmi doresc să joc pe Giulești meciul cu FCSB sau cu Dinamo. Era o decizie luată de cei din conducere”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro, înainte de Rapid – FCSB.
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid
Gigi Becali a anunțat ce schimbare pregătește în primul 11 al FCSB-ului, pentru derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a anunțat că Dennis Politic va fi titularizat pe postul de atacant.
„Politic o să intre atacant cu Rapid, pentru că n-avem vârf. Bîrligea trebuie odihnit ca să joace în Scoția. Jucăm cu Rapid, dar trebuie să odihnim jucători. Ne interesează Europa League, n-avem ce să facem. O să sacrificăm campionatul momentan.