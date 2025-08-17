Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: "Eu n-aş fi făcut asta niciodată" - Antena Sport

Marius Şumudică s-a declarat surprins de decizia luată de şefii de la Rapid, înaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul a declarat că pe giuleşteni i-ar fi ajutat mai mult dacă meciul s-ar fi disputat în Giuleşti.

Rapid a decis să închirieze Arena Naţională pentru confruntarea cu rivalii de la FCSB. Partida se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB

Marius Şumudică a declarat că decizia de a muta meciul pe Arena Naţională le aparţine în totalitate celor din conducerea Rapidului, fără a fi implicat Costel Gâlcă.

“Clubul Rapid va avea și suporterii de partea lui în meciul cu FCSB, pentru că sunt gazde și vor veni în număr mare. Ok, joacă pe Arena Națională… Eu nu aș fi jucat niciodată acest meci pe Arena Națională, aș fi jucat pe Giulești.

Nu știu de ce s-a ales așa, nu vreau să intru în amănunte. La problemele pe care le are FCSB-ul în momentul de față, puteau pune o presiune mai mare pe Giulești. Pe ei îi i-ar fi ajutat mult mai mult Giuleștiul. Au ales să joace pe Arena Națională, doar că e un inconvenient, acolo joacă FCSB-ul.