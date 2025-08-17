Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o "dublă" în Rapid - FCSB 2-2: "L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu" - Antena Sport

Închide meniul
Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2: “L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu”

17 august 2025

Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o dublă în Rapid – FCSB 2-2: L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu

Elvir Koljic a marcat în Rapid - FCSB 2-2/ Sport Pictures

Elvir Koljic a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2. Atacantul s-a declarat extrem de fericit după remiza obţinută dramatic de giuleşteni.

FCSB a condus cu 2-0 până în minutul 83, după golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea. Pentru Rapid, Elvir Koljic a marcat în minutul 83, respectiv 90+2.

Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2

Golul marcat în minutul 83 de către Elvir Koljic a fost unul spectaculos. Atacantul a reuşit să înscris cu călcâiul, mărturisind că a profitat de faptul că Ştefan Târnovanu era pe picior greşit.

“Am luptat din primul minut până în ultimul- Chiar dacă am fost conduşi cu 2-0, am luptat şi am luat un punct. Sunt fericit că am ajutat echipa. A primit mingea din spate şi singura soluţie era să dau cu călcâiul, l-am prins şi pe Târnovanu pe picior greşit, nu a putut să reacţioneze şi a intrat în poartă.

Am jucat contra campioanei, e greu să joci împotriva lor, e o echipă cu valoare, poate sunt şi ei obosiţi, s-a simţit în ultimele minute. Noi mereu jucăm o repriză bine, dar cu timpul vom regla şi asta.

Ne-au încurajat suporterii, ne-au împins de la spate. Punctul acesta e pentru ei”, a declarat Elvir Koljic, conform digisport.ro, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2.

Rapid – FCSB 2-2

Oaspeţii au deschis scorul repede pe Arena Naţională, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0.

La pauză, roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, iar Ngezana a lovit bara cu o lovitură de cap, în minutul 79. După patru minute Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu şi Rapid părea că poate să forţeze egalarea. Ceea ce s-a şi întâmplat, în minutul 90+2, când Ngezana a greşit şi Koljic a reuşit dubla. S-a terminat 2-2, iar giuleştenii sunt pe locul secund, cu 12 puncte, în timp ce FCSB e a 13-a, cu 5 puncte.

