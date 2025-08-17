Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o "dublă" în Rapid - FCSB 2-2: "L-am prins pe picior greşit pe Târnovanu" - Antena Sport

Elvir Koljic a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2. Atacantul s-a declarat extrem de fericit după remiza obţinută dramatic de giuleşteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a condus cu 2-0 până în minutul 83, după golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea. Pentru Rapid, Elvir Koljic a marcat în minutul 83, respectiv 90+2.

Elvir Koljic, în extaz după ce a marcat o “dublă” în Rapid – FCSB 2-2

Golul marcat în minutul 83 de către Elvir Koljic a fost unul spectaculos. Atacantul a reuşit să înscris cu călcâiul, mărturisind că a profitat de faptul că Ştefan Târnovanu era pe picior greşit.

“Am luptat din primul minut până în ultimul- Chiar dacă am fost conduşi cu 2-0, am luptat şi am luat un punct. Sunt fericit că am ajutat echipa. A primit mingea din spate şi singura soluţie era să dau cu călcâiul, l-am prins şi pe Târnovanu pe picior greşit, nu a putut să reacţioneze şi a intrat în poartă.

Am jucat contra campioanei, e greu să joci împotriva lor, e o echipă cu valoare, poate sunt şi ei obosiţi, s-a simţit în ultimele minute. Noi mereu jucăm o repriză bine, dar cu timpul vom regla şi asta.