Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid - FCSB - Antena Sport

Adrian Şut nu face parte din lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Campioana României joacă pe Arena Naţională, cu giuleştenii în postura de gazdă.

Formaţia roş-albastră a avut parte de un program încărcat în acest debut de sezon, iar acest lucru se resimte. Elias Charalambous nu se va putea baza pe Adrian Şut la meciul cu Rapid.

Adrian Şut, probleme medicale înainte de Rapid – FCSB! Ratează derby-ul de pe Arena Naţională

Antrenorul FCSB-ului a dezvăluit înaintea derby-ului cu Rapid şi ce s-a întâmplat cu Adrian Şut. Mijlocaşul a simţit dureri în timpul antrenamentului de sâmbătă. În ceea ce îl priveşte pe Cercel, acesta ar urma să revină peste o săptămână, fiind absent tot din cauza unei accidentări:

“E un derby. Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Sper să fie un meci bun, suntem pregătiți pentru un joc greu. Sper să facem un meci bun și să câștigăm trei puncte.

Cercel are o accidentare, va reveni peste o săptămână, poate. Adi a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot”, a declarat Elias Charalambous, la digisport.ro.