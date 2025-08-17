Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid - FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid - FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB

Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB

Publicat: 17 august 2025, 21:19

Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB

Adrian Şut / Sport Pictures

Adrian Şut nu face parte din lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Campioana României joacă pe Arena Naţională, cu giuleştenii în postura de gazdă.

Formaţia roş-albastră a avut parte de un program încărcat în acest debut de sezon, iar acest lucru se resimte. Elias Charalambous nu se va putea baza pe Adrian Şut la meciul cu Rapid.

Adrian Şut, probleme medicale înainte de Rapid – FCSB! Ratează derby-ul de pe Arena Naţională

Antrenorul FCSB-ului a dezvăluit înaintea derby-ului cu Rapid şi ce s-a întâmplat cu Adrian Şut. Mijlocaşul a simţit dureri în timpul antrenamentului de sâmbătă. În ceea ce îl priveşte pe Cercel, acesta ar urma să revină peste o săptămână, fiind absent tot din cauza unei accidentări:

“E un derby. Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Sper să fie un meci bun, suntem pregătiți pentru un joc greu. Sper să facem un meci bun și să câștigăm trei puncte.

Cercel are o accidentare, va reveni peste o săptămână, poate. Adi a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot”, a declarat Elias Charalambous, la digisport.ro.

Echipele de start în Rapid – FCSB:

  • RAPID (4-2-3-1): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – Dobre (cpt.), Gojkovic, Hazrollaj – Baroan
    Rezerve: Aioani – Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
    Antrenor: Costel Gâlcă
  • FCSB (4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu
    Rezerve: Udrea, Zima – V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian
    Antrenor: Elias Charalambous

FCSB, victorie în ultimul derby cu Rapid

FCSB a pierdut ultimele 3 partide jucate în Liga 1. A fost 1-2 cu Farul, 3-4 cu Dinamo și 0-1 cu Unirea Slobozia. Elevii lui Costel Gâlcă vor astfel să profite de criza în care se află campioana și să obțină o victorie în fața rivalei.

De cealaltă parte, Rapid nu a înregistrat nicio înfrângere în noua stagiune. În ultimul meci jucat, giuleștenii au remizat, în deplasare, cu Oțelul Galați, scor 1-1.

Ultimul derby dintre Rapid și FCSB a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.

23:27
Elvir Koljic, dublă de vis în Rapid – FCSB! A marcat cu călcâiul şi a obţinut un punct pentru giuleşteni
23:14
Gigi Becali, schimbare inspirată în derby-ul cu Rapid. Daniel Bîrligea, la al treilea gol al sezonului
23:12
VIDEOSporting – Arouca se joacă ACUM. Campioana ţinteşte victoria în primul meci pe teren propriu al sezonului
23:00
VIDEOBernadette Szocs şi Eduard Ionescu, victorie la Europe Smash la dublu mixt. Eliza Samara, eliminată
22:53
Rapid – FCSB 2-2. Giuleştenii au revenit fabulos, de la 0-2! Elvir Koljic a egalat în minutul 90+2
22:52
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor
