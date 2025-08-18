Mihai Lixandru, savuros după golul marcat cu Rapid: "Credeaţi că am uitat fotbalul?" Ce a spus despre gafa lui Ngezana - Antena Sport

Mihai Lixandru a oferit prima reacţie, după ce a marcat un gol în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a oferit o replică fabuloasă şi a spus că nu a uitat fotbalul, după ce a înscris primul gol după o pauză de mai bine de un an.

Mihai Lixandru şi-a exprimat susţinerea şi faţă de Siyabonga Ngezana, după ce fundaşul a gafat la golul marcat de Elvir Koljic în minutul 90+2.

Mihai Lixandru, savuros după golul marcat în Rapid – FCSB 2-2

“Din păcate, ce era mai important, victoria, ne-a scăpat în prelungiri. Se întâmplă., avem nevoie de Ngezana în cotninuare, suntem alături de el, o luăm împreună această greşeală şi mergem mai departe. N-a fost un meci rău făcut de noi, nu e uşor să joci din trei în trei zile, dar s-a văzut că avem foame de rezultate şi echipa are valoare.

Se întâmplă la fotbal, au fost foarte multe mingi pe care nu le-am gestionat bine, suntem alături de Ngezana. E normal să fie afectat, e un jucător care pune suflet, dar toţi am trecut prin momente de genul şi suntem alături de el.

De 11 luni mă chinui zi de zi, doar eu ştiu cât am muncit. Mă bucur că am jucat 90 de minute, e un aspect important. Credeaţi că am uitat fotbalul? Nu am nicio problemă medicală, sunt sănătos”, a declarat Mihai Lixandru, conform digisport.ro, după Rapid – FCSB 2-2.