Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o "dublă" - Antena Sport

Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o "dublă"

Fotbal extern

Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 august 2025, 10:46

Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o dublă

Andrea Compagno / Profimedia Images

Atacantul italian Andrea Compagno, cedat de Gigi Becali pentru numai 120.000 de euro, marchează “la foc automat” în Coreea de Sud. Transferat de FCSB în China, la Jinmen Tiger, italianul s-a transferat ca jucător liber de contract, în luna februarie a acestui an, la fosta formaţie a lui Dan Petrescu, Jeonbuk.

În ultima partidă în care a jucat pentru Jeonbuk, care a avut loc ieri, Andrea Compagno a reuşit o “dublă”. Jeonbuk a câştigat cu 3-0. Italianul a fost notat cu 8.7 de flashscore.ro pentru evoluţia lui.

Andrea Compagno, 11 goluri în 20 de meciuri pentru Jeonbuk, fosta echipă a lui Dan Petrescu

În prezent, Andrea Compagno (29 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.8 milioane de euro. Atunci când a plecat de la FCSB, valora 2.3 milioane de euro. Cea mai ridicată cotă a lui Compagno a fost de 3.5 milioane de euro, atinsă în perioada în care evolua la Jinmen Tiger.

În acest sezon, Compagno are 11 goluri în 20 de meciuri jucate pentru Jeonbuk. Jeonbuk, echipa antrenată în trecut de Dan Petrescu, e lider detaşat în prima ligă a Coreei de Sud, cu 60 de puncte după 26 de etape. Jeonbuk are 18 puncte peste echipa clasată pe 2, Daejeon, care are un meci mai puţin disputat.

Ăla (n.r.: Andrea Compagno) pierde mingea, ce să faci? Dacă ajunge mingea acolo, e cap de linie, distruge echipa”, declara Gigi Becali, în trecut, despre atacantul italian.

1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 "Am vorbit cu el" Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "S-au blocat negocierile!"
