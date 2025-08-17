Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB - Antena Sport

Au apărut noi detalii despre starea lui Denis Alibec! Cei de la FCSB au primit vestea ca o lovitură. Iată când va reveni atacantul pe teren.

Alibec s-a confruntat cu probleme medicale încă de la sosirea la FCSB. Acesta a acuzat dureri la genunchi la partida cu CFR Cluj, din Supercupă, fiind scos de pe teren după doar 6 minute.

Când va fi apt de joc Denis Alibec

De atunci, Alibec a mai jucat 45 de minute în manșa retur a „dublei” cu Skhendija și 30 de minute în derby-ul cu Dinamo. Problemele medicale l-au făcut însă să rateze ultimele 3 dueluri jucate de campioană: „dubla” cu Drita și meciul cu Unirea Slobozia.

Acum, potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a primit o lovitură. Oficialii campioanei au aflat că Denis Alibec va fi apt de joc abia după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

Astfel, atacantul roș-albaștrilor va rata partidele de campionat cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj, dar și „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.