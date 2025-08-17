Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB - Antena Sport

Au apărut noi detalii despre starea lui Denis Alibec! Cei de la FCSB au primit vestea ca o lovitură. Iată când va reveni atacantul pe teren.
Alibec s-a confruntat cu probleme medicale încă de la sosirea la FCSB. Acesta a acuzat dureri la genunchi la partida cu CFR Cluj, din Supercupă, fiind scos de pe teren după doar 6 minute.
Când va fi apt de joc Denis Alibec
De atunci, Alibec a mai jucat 45 de minute în manșa retur a „dublei” cu Skhendija și 30 de minute în derby-ul cu Dinamo. Problemele medicale l-au făcut însă să rateze ultimele 3 dueluri jucate de campioană: „dubla” cu Drita și meciul cu Unirea Slobozia.
Acum, potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a primit o lovitură. Oficialii campioanei au aflat că Denis Alibec va fi apt de joc abia după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.
Astfel, atacantul roș-albaștrilor va rata partidele de campionat cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj, dar și „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
Atacantul va rata astfel și convocarea la echipa națională, pentru amicalul cu Canada și meciul oficial cu Cipru, din preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Denis Alibec ar putea juca în aproximativ o lună, la partida dintre FCSB și Csikszereda, care este programată pe 13 septembrie.
Risto Radunovic va reveni pentru “dubla” cu Aberdeen
FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va avea loc pe 21 august.