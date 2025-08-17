Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB

Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 10:34

Comentarii
Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB

Sport Pictures

Au apărut noi detalii despre starea lui Denis Alibec! Cei de la FCSB au primit vestea ca o lovitură. Iată când va reveni atacantul pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibec s-a confruntat cu probleme medicale încă de la sosirea la FCSB. Acesta a acuzat dureri la genunchi la partida cu CFR Cluj, din Supercupă, fiind scos de pe teren după doar 6 minute.

Când va fi apt de joc Denis Alibec

De atunci, Alibec a mai jucat 45 de minute în manșa retur a „dublei” cu Skhendija și 30 de minute în derby-ul cu Dinamo. Problemele medicale l-au făcut însă să rateze ultimele 3 dueluri jucate de campioană: „dubla” cu Drita și meciul cu Unirea Slobozia.

Acum, potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a primit o lovitură. Oficialii campioanei au aflat că Denis Alibec va fi apt de joc abia după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

Astfel, atacantul roș-albaștrilor va rata partidele de campionat cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj, dar și „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Reclamă
Reclamă

Atacantul va rata astfel și convocarea la echipa națională, pentru amicalul cu Canada și meciul oficial cu Cipru, din preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Denis Alibec ar putea juca în aproximativ o lună, la partida dintre FCSB și Csikszereda, care este programată pe 13 septembrie.

Risto Radunovic va reveni pentru “dubla” cu Aberdeen

FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va avea loc pe 21 august.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Campioana României s-a confruntat cu numeroase accidentări și suspendări în startul de sezon atât la nivel european, cât și intern.

Jucătorul care a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului (cele cu Drita și cu Unirea Slobozia din campionat) s-a refăcut după ce și-a tratat pubalgia care l-a ținut pe termen scurt departe de gazon, potrivit Fanatik. Radunovic a mers în Serbia la un specialist în tratarea acestor probleme medicale și șansele să revină pe teren pentru meciurile cu Aberdeen sunt mari.

Pentru a nu-l forța, Elias Charalambous nu îl va folosi în meciul cu Rapid de duminică, astfel încât să aibă încă puțin timp să se recupereze și să fie apt 100% pentru turul cu echipa care a câștigat Cupa Scoției în sezonul trecut. Ultimul meci în care a jucat Radunovic a fost derby-ul pierdut cu Dinamo cu scorul de 4-3.

În locul muntenegreanului, Charalambous l-a folosit pe acea poziție pe Pantea, care deși nu a arătat rău, nu se compară cu omul de bază de pe acel post. FCSB va da peste Rapid mâine de la ora 21:30, după care o va întâlni pe Aberdeen în deplasare, joi de la ora 21:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
Fanatik.ro
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
10:16
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 27 de minute cu Benfica!
9:59
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1
9:20
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!”
8:51
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei
8:46
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala turneului de la Cincinnati!
8:36
Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”