Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: "Bă, băiatule!" - Antena Sport

Costel Gâlcă cere insistent transferuri, dar nu primeşte nimic! Singurul transfer notabil făcut de giuleşteni este cel al lui Daniel Paraschiv, iar Adi Mutu critică lipsa de eficienţă a giuleştenilor, în contextul în care echipa are şanse reale la câştigarea campionatului.

“Trebuia să aducă jucători, Rapid e echipa care se află într-o poziție bună să facă asta. Are o situație financiară stabilă și foarte bună. Trebuia să le facă. Bă, băiatule! Ai văzut că în ultima parte a campionatului Rapid a avut dificultăți și împreună cu Gâlcă te-ai consultat. Știai ce trebuie să vină în ianuarie. Ai o șansă la titlu anul acesta, cred că ar fi trebuit să apese pe accelerație. Tu vii cu Daniel Paraschiv, care tot invenția lui Victor Angelescu e. Știu pentru că și l-a vrut și când eram eu acolo. I-am zis că îmi place. E cel mai important transfer din fotbalul nostru ca nume momentan”, a spus Mutu.

El crede că lotul Rapidului este unul “doar numeric”, nu şi calitativ. “Numeric sunt, dar calitativ nu par să fie o echipă care a făcut ultimul sprint spre șansa de a câștiga titlul. Eu aș fi făcut altfel, dar vedem dacă le va ieși această carte cu Daniel Paraschiv”, a conluzionat Adrian Mutu.