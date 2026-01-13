Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 21:48

Jucătorii de la Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București va porni în 2026 de pe locul al patrulea, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. „Câinii” au ca obiectiv clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui sezon, însă jucătorii și suporterii visează chiar și la cucerirea titlului.

Adrian Mutu este de părere că echipa antrenată de Zeljko Kopic are nevoie de un singur lucru pentru a putea fi realmente în cursa pentru câștigarea campionatului.

Adrian Mutu știe ce îi trebuie lui Dinamo pentru a lupta la titlu

Cu zece victorii, opt rezultate de egalitate și trei înfrângeri, formația antrenată de Zeljko Kopic este a patra în clasamentul Ligii 1, după Universitatea Craiova, Rapid București și revelația FC Botoșani.

Gruparea alb-roșie a avut însă un mare minus în această primă parte a sezonului, neavând în lot un atacant veritabil, care ar putea fi titular incontestabil în echipa „câinilor”.

Adrian Mutu este de părere că în cazul în care conducerea va aduce un vârf autentic, atunci Dinamo ar putea fi luată în calcul în lupta pentru câștigarea campionatului.

„Dacă Dinamo ar investi într-un vârf de calitate, ar deveni o forță reală și o candidată la titlu. Dinamo are un antrenor care a lucrat bine și are mult timp la echipă.

E o legătură între Kopic și băieții de la Dinamo. Ar putea face lucruri mari dacă ar investi acum. La nivel de joc, parcă Dinamo este peste Rapid”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.

