Adrian Ilie, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: „A venit să-l ajute pe Gigi Becali”

Adrian Ilie a oferit declarații despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul internațional a transmis că cel mai probabil, antrenorul se va despărți de roș-albaștri, la finalul sezonului.
Mirel Rădoi a revenit la FCSB la startul play-out-ului, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia. Antrenorul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.
Adrian Ilie, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB
În ciuda faptului că Gigi Becali anunța că vrea să-l convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB și pentru sezonul viitor, Adrian Ilie a transmis că antrenorul se va despărți de echipă.
„Cobra” a declarat că Rădoi va avea o ofertă tentantă, pe un salariu mult mai mare, în vară, din fotbalul arab, astfel că se va despărți de echipa lui Gigi Becali.
„A venit să îl ajute și pe Gigi, că așa a spus. Poate să schimbe lucrurile, Mirel e un antrenor foarte bun. Să nu uităm că el a fost antrenorul Universității Craiova și uite unde e Craiova. Echipa a format-o și el, chiar dacă și-a dat demisia și a plecat. A format un grup foarte bun și se bate la campionat.
Sunt alegerile lui, dar eu cred că Mirel o să plece pentru că, sigur, o să aibă o ofertă de afară pe bani mai mulți. Încă cred că nu o să antreneze în România, pentru că el este un antrenor foarte bun și e foarte căutat în afară, în special acolo în țările arabe”, a declarat Adrian Ilie, conform sport.ro.
Adrian Ilie a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Imediat după ce echipa a ratat play-off-ul, patronul campioanei a anunțat că va înființa un departament din scouting, dorind ca fostul internațional să se implice. Cu toate acestea, discuțiile dintre cei doi nu au mai avansat, până în acest moment.
- Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Kopic țintește victoria în fața liderului
- „Niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva”. Dorinel Munteanu, uluit de situația de la Hermannstadt. Haos total la echipă
- Conflictul de la Rapid e departe de a fi stins! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă
- Dan Șucu și-a trimis scouterii la un meci de play-off. Ce jucător i-a atras atenția și vrea să-l transfere
- Claudiu Niculescu a făcut praf arbitrajul, după golul anulat în minutul 90: “Căutau să găsească ceva. Suntem mici”