Uluitor! Momentul în care Daniel Pancu a vrut să se despartă de CFR încă din februarie: “A luat mașina și a plecat”

Daniel Pancu s-a despărțit cu scandal de CFR Cluj și a ajuns la Rapid, însă ruptura dintre antrenor și formația din Gruia s-ar fi putut întâmpla și mai repede. Giovanni Becali a povestit cum după un meci contra Farului disputat în luna februarie, tehnicianul de 48 de ani a fost gata să plece din cauza problemelor legate de jucători.

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Daniel Pancu a acuzat probleme grave la CFR Cluj atunci când a plecat de la club, iar conducerea echipei, în frunte cu Neluțu Varga și Iuliu Mureșan, a venit cu replici dure pentru acesta. Nemulțumirile lui “Pancone” legate de ce se întâmplă în Gruia nu au apărut însă la finalul stagiunii, ci existau încă din perioada în care ardelenii mergeau “ceas” și adunau victorie după victorie.

Ce invoca Daniel Pancu în februarie când a vrut să plece de la CFR Cluj: “Nu am jucători”

Întâmplarea s-a petrecut după meciul contra Farului, disputat în penultima etapă din sezonul regulat. Atunci, elevii lui Daniel Pancu ajungeau la 10 victorii consecutive în campionat, însă tehnicianul ardelenilor era în continuare supărat.

După meci, Pancu a plecat cu mașina la București, însă în cele din urmă a fost convins de Giovanni Becali să rămână la club. Agentul a fost și cel care a povestit în detaliu cum a decurs totul.

“A mai avut episoade Pancu când a vrut să plece de la CFR Cluj. După meciul de la Farul a luat mașina și a plecat. Nu a mers la conferința de presă, la nimic. Mă cheamă Mureșan, credea că sunt la București. I-am zis că sunt la Cluj și el mi-a zis după că e Pancu supărat, deși a învins, că nu mai vrea să vină la club.