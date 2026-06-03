Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul român dorit la FCSB: “Atât vreau”

S-a aflat cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul român dorit la FCSB, în această vară. Patronul roş-albaştrilor l-a pus pe lista de transferuri pe fundaşul dreapta de 21 de ani de la Hermannstadt, Luca Stancu.

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Tânărul apărător al sibienilor ar putea îndeplini regula U21 la FCSB, din sezonul viitor. Aceasta le-a dat mari bătăi de cap roş-albaştrilor în stagiunea recent încheiată, fiind folosiţi, pentru a o îndeplini, portarul Matei Popa, mijlocaşul Mihai Toma sau atacantul Alexandru Stoian.

Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru Luca Stancu

Claudiu Rotar, patronul celor de la Hermannstadt, a oferit declaraţii despre Luca Stancu. Acesta a dezvăluit că FCSB nu a făcut, momentan, nicio ofertă pentru tânărul fundaş dreapta.

Rotar a anunţat că ar fi dispus să-l cedeze pe Stancu la FCSB, dacă Becali ar oferi suma de 300.000 de euro. Jucătorul e cotat la suma de 250.000 de euro şi mai are contract cu Hermannstadt, echipă retrogradată după barajul cu Voluntari, până în vara lui 2028.

“Nu am primit nicio ofertă de la FCSB pentru Luca Stancu, dar dacă domnul Becali îl dorește, găsim soluții, vă dați seama. Noi vrem cât de mult, dar 300.000 de euro ar fi ok, pe acolo”, a declarat Claudiu Rotar, conform gsp.ro.