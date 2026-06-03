„Nu e lipsă de respect, mi-aș dori ca Barcelona să dispară” Declarația halucinantă dată de cel care vrea să-i ia Realul lui Perez

Enrique Riquelme îi calcă pe urme lui Florentino Perez în ceea ce privește atacurile la adresa marii rivale, FC Barcelona. Însă Riquelme a mers chiar mai departe cu declarațiile.

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„Vreau să o văd pe Barcelona în divizia secundă. Mi-ar plăcea la nebunie. Nu aș avea nicio problemă cu asta și aș fi foarte fericit. Și nu este vorba despre lipsă de respect. Mi-aș dori ca Barcelona să dispară!” a spus Riquelme.

Riquelme acuză Barcelona de hoție

Candidat pentru poziția de președinte la Real Madrid, Enrique Riquelme a pus tunurile pe FC Barcelona într-un interviu pentru publicația catalană, Mundo Deportivo.

„Există cazul Negreira. Și după ce terminați să râdeți de noi pe tema asta, da, cazul Negreira chiar trebuie luat de la capăt. E o rușine, e evident ce s-a întâmplat, ne-ați furat. Au existat clar plăți către Negreira, legate de arbitri, iar asta a avantajat Barcelona și a dezavantajat Real Madrid. Dar care e problema? Atât timp cât totul se întâmplă din cauza intereselor din jurul Superligii, care aduce și interese financiare personale, atunci aparent nu mai contează.

Barcelona era prăbușită ca club, iar Florentino Pérez a vrut o Barcelona puternică și v-a ajutat. Iar acum ați câștigat două titluri. Eu vreau un Real Madrid puternic. Eu nu aș fi ajutat Barcelona, aș fi mers până la capăt împotriva cazului Negreira. Sunt lucruri care mă îngrijorează ca madridist și ca socios, iar asta este exact ce s-a întâmplat. Mi-aș fi dorit ca aceste alegeri să fi avut loc acum patru ani” a spus Enrique Riquelme.