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Lovitură pentru FCSB și Dinamo! Arena Națională, blocată în weekend-ul în care începe Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 12:19

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Lovitură pentru FCSB și Dinamo! Arena Națională, blocată în weekend-ul în care începe Liga 1

FCSB - PAOK, pe Arena Naţională / Profimedia

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Fotbalul de pe Arena Națională a fost blocat în mare parte din luna mai din cauza mai multor concerte, iar cel mai mare stadion din țară nu va putea găzdui meciuri nici în weekend-ul în care începe noul sezon de Liga 1. Dinamo și FCSB vor fi în mod evident cele mai afectate cluburi, ținând cont că au jucat multe meciuri în sezonul recent încheiat pe arena din București.

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Problematica legată de folosirea Arenei Naționale pentru alte evenimente în afară de cele fotbalistice continuă, după ce un nou eveniment a fost anunțat pe cel mai mare stadion al țării. Festivalul caritabil Bucharest Town Charity Run 2026 va avea loc în locația menționată anterior în perioada 17-19 iulie, atunci când va începe și noul sezon de Liga 1.

Ce eveniment blochează din nou fotbalul de pe Arena Națională

Astfel, în cazul în care Dinamo și FCSB ar fi programate să dispute meciul din prima etapă pe teren propriu, atunci vor trebui să își caute altă “casă”. Cele două rivale din București au avut aceeași problemă și la finalul actualei stagiuni, când în decurs de 15 zile au avut loc trei concerte pe Arena Națională: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

În acea perioadă, Dinamo s-a văzut nevoită să revină pe Arcul de Triumf, în timp ce FCSB a evoluat în Ghencea. Cel mai probabil, acestea vor fi planurile de rezervă ale cluburilor și în această stagiune dacă Arena Națională va mai fi blocată.

Evenimentul care blochează fotbalul de pe arenă în primul weekend din Liga 1, Bucharest Town Charity Run 2026, e dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității. Printre trupele și artiștii care vor veni la eveniment se numără Paraziții, Cabron, C.R.B.L, Cargo sau Phoenix.

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Banii strânși din biletele de la festival vor fi redirecționați pentru cumpărarea de echipamente medicale pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.

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