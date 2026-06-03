Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu şi e gata să intre la negocieri cu Panathinaikos: “Îl pot lua”

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu şi e gata să intre la negocieri cu Panathinaikos: “Îl pot lua”

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 13:40

Comentarii
Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu şi e gata să intre la negocieri cu Panathinaikos: Îl pot lua

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu (26 de ani). Portarul de la FCSB se poate despărţi de echipă în această vară, fiind dorit de unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia, anume Panathinaikos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali cere cinci milioane de euro în schimbul lui Ştefan Târnovanu. Portarul este cotat la suma de 3,8 milioane de euro, mai având contract cu roş-albaştrii până în 2028.

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu: cinci milioane de euro

Gigi Becali e dispus să înceapă negocierile cu cei de la Panathinaikos, în vederea transferului lui Ştefan Târnovanu. Patronul de la FCSB nu refuză să-l cedeze pe portarul echipei sale.

Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Panathinaikos urmează să rămână fără portar, după ce împrumutul lui Alban Lafont va expira şi va reveni la Nantes, în această vară. Grecii vor rămâne în lot cu un singur portar, grecul Konstantinos Kotsaris.

Reclamă
Reclamă

Ştefan Târnovanu se află la FCSB din vara lui 2020. Gigi Becali l-a transferat de la Poli Iaşi, plătind în schimbul lui suma de 350.000 de euro, în iarna anului respectiv. Până în vară, el a rămas la formaţia din Moldova sub formă de împrumut, alăturându-se ulterior roş-albaştrilor.

Ce au scris grecii despre transferul lui Ştefan Târnovanu

Ştefan Târnovanu speră să prindă transferul vieţii în această vară. După Gaziantep, Panathinaikos e clubul care a pus ochii pe portarul lui Gigi Becali de la FCSB.

“Totuși, pe baza informațiilor existente în acest moment, situația nu a avansat la nivelul unor negocieri sau mișcări oficiale. Târnovanu a fost pur și simplu propus lui Panathinaikos și nimic mai mult.

Analist: Preşedintele şi PSD încă lucrează la scenariul unui puci în PNL, dar Bolojan s-a dovedit mai isteţAnalist: Preşedintele şi PSD încă lucrează la scenariul unui puci în PNL, dar Bolojan s-a dovedit mai isteţ
Reclamă

Asta înseamnă că numele său se află printre cazurile care au ajuns pe birourile lui Panathinaikos, fără să rezulte însă că există un acord, o ofertă sau un contact concret pentru transferul său.

Panathinaikos analizează piața pentru postul de portar și este firesc să primească propuneri pentru mai mulți portari. Târnovanu este unul dintre aceste cazuri, dar aici se oprește povestea în acest moment”, e anunţul făcut de presa elenă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
Observator
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a jucat fundaș dreapta!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a jucat fundaș dreapta!”
17:29

Marius Şumudică a criticat decizia majoră luată de Gică Hagi, în primul meci la naţională: “Revoluţionăm fotbalul”
17:28

Aryna Sabalenka, OUT în sferturi la Roland Garros! A fost învinsă cu 6-0 în decisiv
17:24

VideoGrand Prix, ediţia 47: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea prefaţează Marele Premiu de la Monaco
17:15

Darius Olaru, cale liberă către UEFA Champions League! Negocierile intră în linie dreaptă
17:10

Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: “În București…”
17:10

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 3 iunie
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat