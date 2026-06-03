Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu şi e gata să intre la negocieri cu Panathinaikos: “Îl pot lua”

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu (26 de ani). Portarul de la FCSB se poate despărţi de echipă în această vară, fiind dorit de unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia, anume Panathinaikos.
Gigi Becali cere cinci milioane de euro în schimbul lui Ştefan Târnovanu. Portarul este cotat la suma de 3,8 milioane de euro, mai având contract cu roş-albaştrii până în 2028.
Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu: cinci milioane de euro
Gigi Becali e dispus să înceapă negocierile cu cei de la Panathinaikos, în vederea transferului lui Ştefan Târnovanu. Patronul de la FCSB nu refuză să-l cedeze pe portarul echipei sale.
“Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Panathinaikos urmează să rămână fără portar, după ce împrumutul lui Alban Lafont va expira şi va reveni la Nantes, în această vară. Grecii vor rămâne în lot cu un singur portar, grecul Konstantinos Kotsaris.
Ştefan Târnovanu se află la FCSB din vara lui 2020. Gigi Becali l-a transferat de la Poli Iaşi, plătind în schimbul lui suma de 350.000 de euro, în iarna anului respectiv. Până în vară, el a rămas la formaţia din Moldova sub formă de împrumut, alăturându-se ulterior roş-albaştrilor.
Ce au scris grecii despre transferul lui Ştefan Târnovanu
Ştefan Târnovanu speră să prindă transferul vieţii în această vară. După Gaziantep, Panathinaikos e clubul care a pus ochii pe portarul lui Gigi Becali de la FCSB.
“Totuși, pe baza informațiilor existente în acest moment, situația nu a avansat la nivelul unor negocieri sau mișcări oficiale. Târnovanu a fost pur și simplu propus lui Panathinaikos și nimic mai mult.
Asta înseamnă că numele său se află printre cazurile care au ajuns pe birourile lui Panathinaikos, fără să rezulte însă că există un acord, o ofertă sau un contact concret pentru transferul său.
Panathinaikos analizează piața pentru postul de portar și este firesc să primească propuneri pentru mai mulți portari. Târnovanu este unul dintre aceste cazuri, dar aici se oprește povestea în acest moment”, e anunţul făcut de presa elenă.
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