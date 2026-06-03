Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu şi e gata să intre la negocieri cu Panathinaikos: “Îl pot lua”

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu (26 de ani). Portarul de la FCSB se poate despărţi de echipă în această vară, fiind dorit de unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia, anume Panathinaikos.

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Gigi Becali cere cinci milioane de euro în schimbul lui Ştefan Târnovanu. Portarul este cotat la suma de 3,8 milioane de euro, mai având contract cu roş-albaştrii până în 2028.

Gigi Becali i-a stabilit preţul lui Ştefan Târnovanu: cinci milioane de euro

Gigi Becali e dispus să înceapă negocierile cu cei de la Panathinaikos, în vederea transferului lui Ştefan Târnovanu. Patronul de la FCSB nu refuză să-l cedeze pe portarul echipei sale.

“Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Panathinaikos urmează să rămână fără portar, după ce împrumutul lui Alban Lafont va expira şi va reveni la Nantes, în această vară. Grecii vor rămâne în lot cu un singur portar, grecul Konstantinos Kotsaris.