David Beckham primește stea pe Walk of Fame din Hollywood! Tom Cruise, prezent la ceremonie

Cu câteva ore înainte de primul meci care va avea loc în Statele Unite la Campionatul Mondial, pe 12 iunie, toți ochii vor fi pe Hollyood. Acolo va avea loc o ceremonie pentru Sir David Beckham.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Beckham, pe Walk of Fame

Organizatorii au anunțat că au luat această decizie pentru a-l onora pe David Beckham. La ceremonia va fi prezentă și soția sa, Victoria, dar și bunul său prieten, actorul Tom Cruise.

„Faptul că David Beckham va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame, la categoria Sports Entertainment, vine într-un moment perfect, în condițiile în care Statele Unite se pregătesc să găzduiască FIFA World Cup 2026. Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului în America și influența lui de durată asupra sportului, divertismentului și culturii globale fac ca această distincție să fie cu atât mai specială” a declarat Ana Martinez de la Hollywood Chamber of Commerce.

David Beckham a jucat în carieră la Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy și Paris Saint-Germain, pentru ca apoi să devină cofondator al clubului Inter Miami, acolo unde l-a adus pe Leo Messi. Beckham este și cofondatorul unei companii de entertainment numită Studio 99.