Gigi Becali a recunoscut tot! Cum "se distrează" cu zeci de milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali a recunoscut tot! Cum “se distrează” cu zeci de milioane de euro

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 9:37

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali a fost luat la întrebări de fostul său antrenor de la Steaua, Victor Piţurcă. Acesta a vrut să afle de ce finanţatorul nu îşi aduce un antrenor consacrat, peste care să nu intervină şi el să-şi vadă doar de rolul de patron.

Becali a venit cu un răspuns care l-a surprins pe fostul selecţioner. “Eu vreau să mă distrez”, a spus latifundiarul, care totuşi pune la bătaie zeci de milioane de euro la clubul pe care îl deţine.

Gigi Becali: “Eu mă distrez la FCSB”

“Eu am discutat întâmplător cu el acum câteva zile și i-am spus: ‘De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?’. Mi-a zis: ‘Eu vreau să mă distrez’. Ne distrăm cu toții. S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbal atunci când s-au băgat patronii. Cred că se bagă și alții. Alții zic că nu se bagă fiindcă nu se știe.

Mihai Rotaru nu cred că se bagă la cine nu poate să se bage. La Rădoi era imposibil să se bage. Nici la Coelho nu cred. Nu cred că se bagă fiindcă iar fi greu. Echipa asta e opera lui Mirel Rădoi.

Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat peste cap. Craiova câștigă meciurile că a adus Rădoi jucători puternici. Cu antrenorul ăsta nu cred că e cazul să se bage pentru că e echipa pe primul loc.

Dan Șucu nu cred că s-a băgat, la Dinamo nu. La Botoșani nu cred că se bagă peste Leo Grozavu.”, a spus Victor Pițurcă, citat de digisport.ro.

Adversarii regretă dezastrul de la FCSB

Pe de altă parte, investiţiile pe care le-a făcut Gigi Becali în transferurile din Liga 1 au ajutat mai multe cluburi să supravieţuiască, precum Farul sau Botoşani. Chiar şi Iuliu Mureşan regretă ieşirea din Top 6 din acest sezon a rivalei.

“Din punct de vedere sportiv și financiar, mi-aș fi dorit ca FCSB să fie în play-off. Pentru valoarea competiției și pentru reteța financiară. Eu recunosc, FCSB cumpără jucători de la multe echipe și ajută și doi la mână are cel mai bun rating.

Aduc cei mai mulți spectatori peste tot pe unde joacă. Ăsta este adevărul. Oricine își dorește să aibă această rețetă. Din aceste motive mi-aș fi dorit să fie și FCSB în play-off. Eu sunt doar fanul CFR-ului, să se înțeleagă asta”, a spus Mureşan, pentru sursa citată anterior.

