Gigi Becali a recunoscut tot! Cum "se distrează" cu zeci de milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali a fost luat la întrebări de fostul său antrenor de la Steaua, Victor Piţurcă. Acesta a vrut să afle de ce finanţatorul nu îşi aduce un antrenor consacrat, peste care să nu intervină şi el să-şi vadă doar de rolul de patron.

Becali a venit cu un răspuns care l-a surprins pe fostul selecţioner. “Eu vreau să mă distrez”, a spus latifundiarul, care totuşi pune la bătaie zeci de milioane de euro la clubul pe care îl deţine.

Gigi Becali: “Eu mă distrez la FCSB”

“Eu am discutat întâmplător cu el acum câteva zile și i-am spus: ‘De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?’. Mi-a zis: ‘Eu vreau să mă distrez’. Ne distrăm cu toții. S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbal atunci când s-au băgat patronii. Cred că se bagă și alții. Alții zic că nu se bagă fiindcă nu se știe.

Mihai Rotaru nu cred că se bagă la cine nu poate să se bage. La Rădoi era imposibil să se bage. Nici la Coelho nu cred. Nu cred că se bagă fiindcă iar fi greu. Echipa asta e opera lui Mirel Rădoi.

Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat peste cap. Craiova câștigă meciurile că a adus Rădoi jucători puternici. Cu antrenorul ăsta nu cred că e cazul să se bage pentru că e echipa pe primul loc.