Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat” - Antena Sport

Adrian Mihalcea a oferit prima reacție, după ce UTA a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul arădenilor a subliniat că nu își face mari speranțe în privința calificării în play-off, deși echipa sa e la un singur punct de locul șase, ocupat de Oțelul.

Adrian Mihalcea a declarat că echipa sa a făcut un meci bun contra Rapidului, însă calitatea anumitor jucători a făcut diferența pe teren.

Adrian Mihalcea, prima reacție după UTA – Rapid 1-2

De asemenea, Adrian Mihalcea s-a declarat dezamăgit de faptul că UTA a încasat un nou gol din fază fixă. Antrenorul se concentrează însă acum asupra meciului din runda următoarea, cu FC Argeș.

„Per total cred că am făcut un joc bun. Repriza a doua mult mai consistentă, dar poate ne-am deschis prea mult. A fost un meci pe tranziții. Calitatea individuală a jucătorilor a decis acest meci. Mă bucură atitudinea băieților.

Din păcate, sunt mâhnit că este al doilea meci când luăm gol din fază fixă. E greu de digerat, dar continuăm această muncă. Nu e nimic terminat. Am întâlnit o echipă bună, cu calitate.