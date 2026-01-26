Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat"

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 23:03

Adrian Mihalcea, în timpul unui meci la UTA/ Sport Pictures

Adrian Mihalcea a oferit prima reacție, după ce UTA a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul arădenilor a subliniat că nu își face mari speranțe în privința calificării în play-off, deși echipa sa e la un singur punct de locul șase, ocupat de Oțelul. 

Adrian Mihalcea a declarat că echipa sa a făcut un meci bun contra Rapidului, însă calitatea anumitor jucători a făcut diferența pe teren.  

De asemenea, Adrian Mihalcea s-a declarat dezamăgit de faptul că UTA a încasat un nou gol din fază fixă. Antrenorul se concentrează însă acum asupra meciului din runda următoarea, cu FC Argeș. 

„Per total cred că am făcut un joc bun. Repriza a doua mult mai consistentă, dar poate ne-am deschis prea mult. A fost un meci pe tranziții. Calitatea individuală a jucătorilor a decis acest meci. Mă bucură atitudinea băieților. 

Din păcate, sunt mâhnit că este al doilea meci când luăm gol din fază fixă. E greu de digerat, dar continuăm această muncă. Nu e nimic terminat. Am întâlnit o echipă bună, cu calitate. 

Penalty-ul? În primul rând, nu sunt arbitru. De mult nu mai știu când este henț, când se acordă, dar le dau credit arbitrilor. E fix problema lor. Astăzi s-a întâmplat împotriva noastră, poate în alte meciuri lucrurile astea vor fi de partea noastră. Important este să reușim să uităm rezultatul acestui meci și să mergem la următorul meci să câștigăm punctele pierdute astăzi. 

Nu de asta am pierdut, ci poate din cauza calității unor jucători. Când am început să schimbăm și noi și ei, s-a văzut o oarecare diferență. Dar îmi pare bine că am sperat și ne-am dorit până în ultimul moment. 

Nu aș vrea să ne facem extraordinar de mari iluzii, ca apoi să nu atingem obiectivul lor. Nu. La noi totul e calculat. Suntem dezamăgiți în seara asta, dar de mâine ne reapucăm de muncă, iar în următoarele etape cu siguranță vom recâștiga punctele”, a declarat Adrian Mihalcea, conform primasport.ro, după UTA – Rapid 1-2. 

