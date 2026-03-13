Costel Gâlcă, mesaj de mobilizare înainte de Rapid – Dinamo: „O opțiune de a intra în istoria clubului”

Rapid și Dinamo București vor da piept în prima etapă de play-off, iar atmosfera de pe stadionul Giulești se anunță a fi una foarte „încinsă”. Giuleștenii s-au impus în ambele jocuri directe din sezonul regular și speră să reușească asta și în partida de play-off.
La conferința de presă premergătoare acestei dispute, antrenorul Costel Gâlcă a făcut un apel către jucătorii săi, încercând să-i motiveze pentru a conștientiza importanța acestui joc.
Costel Gâlcă: „Intensitatea va crește mult în aceste meciuri”
Rapid București vrea să bifeze a treia victorie a sezonului împotriva rivalei Dinamo, jocul fiind unul extrem de important, având în vedere faptul că este primul din acest play-off.
La conferința de presă dinaintea meciului, Costel Gâlcă a vorbit despre importanța acestei partidei și a lansat un mesaj de mobilizare pentru jucătorii săi.
„De mâine începe play-off-ul pentru noi, am spus de atâtea ori că o să fie meciuri diferite, mult mai strânse, cu ambiții mai mari de partea fiecăruia și de aceea trebuie să continuăm cu atitudinea de la ultimele meciuri, cu o organizare foarte bună. Intensitatea cred că o să crească foarte mult în aceste meciuri.
Pun accent în continuare pe atitudinea noastră și pe organizarea defensivă, e important ca toți să ne apărăm și să atacăm cu cât mai mulți jucători. Comparativ cu cele două meciuri din sezonul regulat trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult, pentru că și ei vor veni cu o ambiție mult mai mare.
„Îmi doresc să existe ambiția indiferent de adversar”
„E important pentru noi că jucăm pe Giulești, mai ales cu stadionul plin, întotdeauna suporterii ne-au dus spre victorie, ne-au ajutat în momentele grele. Pentru fiecare antrenor, cum e și cazul meu, ar fi important să pot câștiga cu Rapid acest titlu. Ne dorim foarte mult acest lucru.
Noi în afară de Sălceanu și Burmaz îi avem pe toți disponibili, suntem pregătiți să începem play-off-ul. Toate echipele care au intrat în play-off sunt aici pentru că merită, nu contează dacă sunt mai multe din același oraș. Cu siguranță că mulți spun de Craiova că e favorită la titlu pentru că a avut multă constanță în joc. Pentru noi e important să creadă echipa, să vadă acest drum ca o opțiune de a intra în istoria clubului.
(n.r. despre Moruțan și Paraschiv) În ultimele meciuri au fost mult mai bine și îmi doresc ca toți din lotul să arate bine, să transmită încredere, să aducă un aport echipei la fiecare meci. Îmi doresc să existe ambiția indiferent de adversar. Atitudinea și încrederea să se vadă în teren prin joc și rezultate”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul conferinței de presă.
- Thomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB
- Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Acțiunea din play-off începe. Echipele probabile
- Compania care construiește stadionul de 100 de mil. de € din Liga 1 a făcut anunțul: “Devine realitate”
- Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu! Pe cine vede favorită în play-off: “Fac o excepţie”
- Zeljko Kopic a identificat marea problemă a lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: “Din iarnă ne confruntăm cu asta”