Adrian Mihalcea nu a prins finalul pe bancă, dar a spus lucrurilor pe nume la flash-interviu: „Sunt nervos”

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 20:43

Adrian Mihalcea nu a prins finalul pe bancă, dar a spus lucrurilor pe nume la flash-interviu: Sunt nervos”

Adrian Mihalcea / Sportpictures

UTA Arad a suferit al doilea eșec din acest play-out, iar formația antrenată de Adrian Mihalcea ar putea pierde prima poziție, în funcție de rezultatul disputei dintre Farul Constanța și FCSB.

„Bătrâna Doamnă” a pierdut la limită pe terenul celor de la Oțelul Galați, în urma unui meci pe care l-a jucat din minutul 16 în inferioritate numerică.

Adrian Mihalcea, nemulțumit după înfrângerea de la Galați

UTA Arad a avut parte de un meci de coșmar la Galați, acolo unde echilibrul numeric a fost destabilizat după doar 16 minute. Gazdele au dat lovitura de grație dintr-o lovitură de la 11 metri, însă tehnicianul arădenilor nu a prins finalul de meci pe bancă.

„Da, n-am mai rămas pentru că nu mai era cazul să rămân. N-aș vrea să discut despre arbitraj, n-am discutat niciodată, nu cunosc nicio regulă.

Da, sunt nervos, pentru că îmi doresc enorm să câștigăm și, poate prin felul meu de a fi, băieții aveau nevoie de un impuls. Dar nu le calculez dinainte. Am reproșat faptul că n-a fost corner. La corner mă pricep, adică știu când e corner, dar atât.

După, am încercat, am avut și ocazii. N-am reușit azi, dar atitudinea băieților e de apreciat. Nu pot să vorbesc de viciere de rezultat, pe mine mă interesează echipa mea. Următorul meci e teribil, cu Farul acasă, și am pierdut doi oameni de bază. Îmi pare rău. Poate sunt alții care vorbesc bine, eu n-am vorbit niciodată, chiar nu știu multe dintre reguli”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău familiei”
Fanatik.ro
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău familiei”
20:41

Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real
20:30

LIVE TEXTFC Argeș – CFR Cluj 0-0. Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
20:29

VideoJurnal Antena Sport | Criză şi pedeapsă
20:26

VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-abastră
19:49

„Și-a pierdut fotbalul sufletul?” Omul care face lumea să râdă caută răspunsul la întrebare
19:47

VIDEOAl-Ahli – Johor DT 2-1. Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 3 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 4 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 5 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 6 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”