Adrian Mihalcea nu a prins finalul pe bancă, dar a spus lucrurilor pe nume la flash-interviu: „Sunt nervos”

UTA Arad a suferit al doilea eșec din acest play-out, iar formația antrenată de Adrian Mihalcea ar putea pierde prima poziție, în funcție de rezultatul disputei dintre Farul Constanța și FCSB.

„Bătrâna Doamnă” a pierdut la limită pe terenul celor de la Oțelul Galați, în urma unui meci pe care l-a jucat din minutul 16 în inferioritate numerică.

Adrian Mihalcea, nemulțumit după înfrângerea de la Galați

UTA Arad a avut parte de un meci de coșmar la Galați, acolo unde echilibrul numeric a fost destabilizat după doar 16 minute. Gazdele au dat lovitura de grație dintr-o lovitură de la 11 metri, însă tehnicianul arădenilor nu a prins finalul de meci pe bancă.

„Da, n-am mai rămas pentru că nu mai era cazul să rămân. N-aș vrea să discut despre arbitraj, n-am discutat niciodată, nu cunosc nicio regulă.

Da, sunt nervos, pentru că îmi doresc enorm să câștigăm și, poate prin felul meu de a fi, băieții aveau nevoie de un impuls. Dar nu le calculez dinainte. Am reproșat faptul că n-a fost corner. La corner mă pricep, adică știu când e corner, dar atât.