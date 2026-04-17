Adrian Mihalcea nu a prins finalul pe bancă, dar a spus lucrurilor pe nume la flash-interviu: „Sunt nervos”

UTA Arad a suferit al doilea eșec din acest play-out, iar formația antrenată de Adrian Mihalcea ar putea pierde prima poziție, în funcție de rezultatul disputei dintre Farul Constanța și FCSB.
„Bătrâna Doamnă” a pierdut la limită pe terenul celor de la Oțelul Galați, în urma unui meci pe care l-a jucat din minutul 16 în inferioritate numerică.
Adrian Mihalcea, nemulțumit după înfrângerea de la Galați
UTA Arad a avut parte de un meci de coșmar la Galați, acolo unde echilibrul numeric a fost destabilizat după doar 16 minute. Gazdele au dat lovitura de grație dintr-o lovitură de la 11 metri, însă tehnicianul arădenilor nu a prins finalul de meci pe bancă.
„Da, n-am mai rămas pentru că nu mai era cazul să rămân. N-aș vrea să discut despre arbitraj, n-am discutat niciodată, nu cunosc nicio regulă.
Da, sunt nervos, pentru că îmi doresc enorm să câștigăm și, poate prin felul meu de a fi, băieții aveau nevoie de un impuls. Dar nu le calculez dinainte. Am reproșat faptul că n-a fost corner. La corner mă pricep, adică știu când e corner, dar atât.
După, am încercat, am avut și ocazii. N-am reușit azi, dar atitudinea băieților e de apreciat. Nu pot să vorbesc de viciere de rezultat, pe mine mă interesează echipa mea. Următorul meci e teribil, cu Farul acasă, și am pierdut doi oameni de bază. Îmi pare rău. Poate sunt alții care vorbesc bine, eu n-am vorbit niciodată, chiar nu știu multe dintre reguli”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
- FC Argeș – CFR Cluj 0-0. Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
- Oțelul Galați – UTA Arad 1-0. Victorie importantă pentru echipa lui Stjepan Tomas
- Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
- Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
- Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”