Ianis Hagi a dezvăluit ce i-a transmis Gică Hagi, înainte de Georgia – România 1-1: “Foarte multă informaţie”

Ianis Hagi a vorbit după primul meci jucat sub comanda tatălui său, Gică Hagi, la naţionala României. Partida cu Georgia, prima a noului mandat al “Regelui” pe banca “tricolorilor”, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Căpitan la acest meci, Ianis a recunsocut că responsabilitatea este mult mai mare. În ceea ce îl priveşte pe tatăl său, care a revenit pe banca echipei naţionale, Ianis Hagi a declarat că nu a fost nimic special, iar selecţionerul s-a rezumat la mesajele obişnuite pe care i le-a transmis de-a lungul anilor.

Ianis Hagi, după ce Gică Hagi a revenit la naţionala României: “Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine au venit ocaziile”

“Nu ştiu dacă suntem foarte fericiţi cu rezultatul, însă suntem fericiţi că am reuşit să aplicăm, mai mult sau mai puţin, ce am lucrat săptămâna asta. Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic. Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea.

Au fost şi momente în care nu am ţinut ritmul aşa cum ne-am dorit. Avem de muncit acolo, cerinţele sunt puţin mai mari. Putem să înţelegem, e oboseală, sfârşit de campionat. Multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm la antrenament, însă clar ne doream să câştigăm.

(n.r. Ţi-a zis ceva special Gică Hagi înainte de meci?) Nu, nu. Mesajele pe care le ştiam deja în mare. Să fiu eu, să mă mişc mult între linii, să mă mişc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă şi să ajut echipa mult pe fază defensivă. Am lucrat mult colectiv în ultimele 7-10 zile. Foarte multă informaţie, am încercat să captăm şi să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătăţit, dar în mare suntem mulţumiţi şi direcţia e bună.