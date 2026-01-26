Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: "Nu o să ne dăm la o parte" - Antena Sport

Rapid primește vizita celor de la UTA Arad, luni seara, în partida care va închide etapa din Liga 1. Meciul se anunță extrem de important pentru giuleșteni, mai ales după ce Universitatea Craiova și Dinamo au obținut victorii în această rundă, punând presiune în lupta din partea superioară a clasamentului. Suporterii Rapidului așteaptă un succes care să mențină echipa în cursa pentru obiectivele propuse.

Înaintea confruntării din Giulești, Adrian Mihalcea, antrenorul UTA-ei, a vorbit despre duelul cu formația pregătită de Costel Gâlcă, dar și despre Olimpiu Moruțan, prezentat oficial de Rapid. Tehnicianul arădenilor a subliniat că mijlocașul are calitate, însă consideră că va avea nevoie de timp pentru a deveni decisiv.

Mihalcea a explicat că UTA nu are, în acest moment, un obiectiv declarat de play-off și că echipa este concentrată exclusiv pe fiecare meci în parte.

„Discursul meu a plecat de la faptul că am fost întrebat tot timpul dacă avem ca obiectiv impus play-offul. Nu e cazul ca după fiecare meci să ne gândim la play-off. Nu există, în momentul de față, un obiectiv clar, spus, declarat, de play-off. Dar dacă drumul nostru ne va oferi această șansă, nu o să ne dăm la o parte. Însă, dacă, Doamne ferește, luăm trei bătăi la rând, ce facem, iar ne gândim la cum să scăpăm? Suntem liniștiți și focusați pe fiecare meci, băieții au înțeles acest lucru, e mai important să obținem trei puncte acum decât să ne gândim ce va fi peste o lună.

Dacă va debuta Moruțan? Este o întrebare la care aș vrea și eu un răspuns. A venit zilele acestea, de pregătit este pregătit, pentru că în Grecia, unde a evoluat pentru Aris Salonic chiar în ultima etapă, la finalul săptămânii trecute, campionatul este în plină desfășurare. În același timp, Rapid a câștigat ultimul meci cu anumiți jucători și mi-e greu să cred că se va schimba ceva, așa, pe repede înainte, doar pentru că au adus un jucător ca Moruțan. Ne-am luat ceva informații despre adversar, îl avem aici pe Luka Gojkovic, dar nu am un răspuns clar dacă va trebui să ne axăm pe Moruțan de la început sau pe parcursul meciului. Moruțan este un inter, un număr 10, ar putea juca și în spatele vârfului”, a declarat Adrian Mihalcea la conferința de presă.